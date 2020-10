Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples HomePod klingt fantastisch, aber die allgemeine Kritik war, dass die Implementierung von Siri ein wenig zu wünschen übrig lässt.

Apple wird sicherlich einen HomePod der zweiten Generation produzieren müssen, um mit seinen Konkurrenten - Amazon Echo und Google Home - mithalten zu können, und es scheint, dass die Zeit endlich da sein könnte.

Hier sehen wir uns die neuesten Gerüchte rund um den HomePod 2 sowie das an, was wir von einem Gerät der zweiten Generation erwarten - ein direkter Ersatz oder ein günstigeres sekundäres Gerät für andere Geräte im Haushalt.

Billigeres Modell bald fällig

Preis unter 200 GBP?

Der Apple HomePod wurde Anfang 2018 veröffentlicht und kostete ursprünglich einiges mehr als die Alternativen von Amazon Echo und Google Home , gegen die er antritt.

Das Problem ist, dass der Verkauf von intelligenten Lautsprechern derzeit von der Quantität abhängt - Google Nest Mini zum Beispiel für Angebote im Wert von 29 GBP / 29 USD - und nicht unbedingt von der Qualität, obwohl es sicherlich ein Argument gibt, das darauf hindeutet, dass sich dies ändert.

Wir hoffen, dass ein billigerer HomePod etwa 200 US-Dollar kostet, um mit dem Echo Studio von Amazon und dem Home Max von Google zu konkurrieren.

In Bezug auf das Erscheinungsdatum hat Apple ein Hardware-Event für den 13. Oktober angekündigt. Das iPhone 12 wird voraussichtlich vorgestellt, und der HomePod 2 ist ebenfalls eine Möglichkeit.

Dies sind die Funktionen, die auf dem nächsten Apple HomePod angezeigt werden sollen.

Apple schien zu versuchen, Bluetooth in frühen Iterationen von iOS zu unterdrücken - es war wirklich in der Einstellungen-App vergraben, vielleicht weil Apple wollte, dass Benutzer stattdessen seine eigene AirPlay-Technologie verwenden. Heutzutage ist das nicht mehr so - Bluetooth ist genauso zentral und zentral wie in Android.

Es ist daher etwas seltsam, dass der erste HomePod keine Geräte unterstützt, die über Bluetooth eine Verbindung herstellen, insbesondere wenn wir wissen, dass der HomePod tatsächlich Bluetooth enthält und es für den Einrichtungsprozess verwendet. Das Fehlen von Bluetooth ist für viele Haushalte sehr restriktiv - insbesondere wenn man bedenkt, dass der HomePod ein Gerät für den Gemeinschaftsraum ist.

OK, dies fällt in die Kategorie "Es wird nie passieren", aber nehmen Sie uns mit, während wir davon träumen, dass der HomePod der beste Spotify Connect- Lautsprecher auf dem Markt ist. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass der HomePod ihn jemals haben wird (wie Amazon Echo-Geräte), da Apple als Apple seine eigene AirPlay-Technologie bevorzugt. Der HomePod bietet jedoch Unterstützung für Spotify und andere Streaming-Anbieter - siehe unten.

Wie bereits erwähnt, schlägt ein Patent vor, dass ein zukünftiger HomePod eine Gestensteuerung als Alternative zur Sprache (zusätzlich zu den aktuellen Touch-Steuerelementen ) bietet. Wir denken, dass dies wahrscheinlich für grundlegende Dinge wie das Ändern der Lautstärke oder das Springen zum nächsten Titel sein wird, um die Dinge einfach zu halten.

Das wäre ein weitaus angenehmerer Ansatz, als unnötige Schaltflächen hinzuzufügen.

Das Problem mit Siri auf dem HomePod ist, dass ihm keine Fluglizenz erteilt wurde - einige wichtige Dinge fehlen, wie die Unterstützung von Internetradio, abgesehen von Apples eigener Musik 1, und es besteht kaum Zweifel, dass Siri hinter der Flexibilität von Google Assistant und dem kugelsicheren Material zurückbleibt Amazon-fokussierte Alexa .

Wir haben jedoch keinen Zweifel daran, dass Apple Siri richtig machen wird - schließlich ist dies eines der einfallsreichsten Unternehmen der Welt, über das wir sprechen. Im Vergleich zu den Funktionen von Amazon Alexa und Google Assistant ist Siri jetzt sehr viel Dritter im Rennen, obwohl es zuerst debütierte.

Es gibt das Google Nest Mini. Da ist der Amazon Echo Dot . Was ist mit einem besser klingenden Lautsprecher namens HomePod Mini? Es könnte immer noch relativ hoch sein - vielleicht 99 $ / 99 £ oder 129 $ / 129 £, um gegen Amazon Echo und Echo Plus anzutreten?

Wir konnten sehen, dass ein preisgünstiger (nicht unbedingt billiger) HomePod ziemlich gut abschneidet.

Apples AirPower hat es nie geschafft, aber warum konnte der HomePod 2 oben nicht kabellos aufgeladen werden? Das wäre sehr praktisch.

Sie können HomePods natürlich bereits in Stereo koppeln, aber was wäre, wenn es einen HomePod Mini und auch einen Subwoofer gäbe und Sie alles in ein System synchronisieren könnten, das zu Ihrem Apple TV passt? Jetzt gibt es eine Sache.

Hier ist alles, was wir bisher über einen HomePod 2 der zweiten Generation gehört haben, einschließlich dessen, was auf dem neuen Lautsprecher erwartet wird.

Apple hat Einladungen zu seinem nächsten Hardware-Event verschickt , das am 13. Oktober stattfinden wird. Das Unternehmen wird voraussichtlich das iPhone 12 zusammen mit den Kopfhörern AirTags, HomePod 2 und AirPods Studio vorstellen.

Es wird berichtet , dass Apple vor den Neueinführungen des Unternehmens, einschließlich des gemeldeten HomePod 2, konkurrierende Audioprodukte aus seinen Läden gezogen hat.

Apple veranstaltete am 15. September sein Time Flies Special Event, aber der HomePod wurde nicht erwähnt. Stattdessen konzentrierte sich die Veranstaltung auf das neue iPad Air und das iPad der 8. Generation sowie auf die Abonnementservices Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Fitness + und Apple One.

Mark Gurman und Debby Wu von Bloomberg, die beide eine gute Erfolgsbilanz bei der Enthüllung von Apples Geheimnissen vorweisen können, behaupten, dass im September dieses Jahres neben den Over-Ear-Kopfhörern von Apple AirPods Studio ein kleinerer, billigerer HomePod erwartet wird .

Wie wir schon seit einiger Zeit vermutet haben, wird der HomePod von Apple von Musikdiensten von Drittanbietern wie Spotify, Tidal und Deezer unterstützt. Es gibt jedoch keine Bestätigung darüber, welche Dienste tatsächlich unterstützt werden. Die Ankündigung erfolgte in einer Apple-Pressemitteilung zu verschiedenen entwicklerorientierten Verbesserungen: "HomePod verfügt außerdem über ein neues Programm zur Integration von Musikdiensten von Drittanbietern."

Es versteht sich von selbst, dass die Fähigkeiten von Siri bei der Anpassung an die natürliche Sprache hinter Google Assistant und Amazon Alexa zurückgeblieben sind. Apple hat in letzter Zeit mehrere Unternehmen im Bereich KI (Künstliche Intelligenz) gekauft, und das neueste Unternehmen , Inductiv, wird es Apple ermöglichen, eingehende Daten - vermutlich aufgrund von Benutzerinteraktionen - besser zu analysieren und so den Aufwand für maschinelles Lernen zu verbessern.

Der ursprüngliche HomePod war am 14. Mai im Apple Store ausverkauft, wurde jedoch mit einer längeren Vorlaufzeit wieder verfügbar. Es scheint jedoch, Aktien jetzt niedrig sind und es ist klar , dass HomePods ist verkauft wird mit einem $ 200 Preispunkt bei BestBuy und anderen Geschäften.

Es wird gemunkelt, dass iOS 14 neue Funktionen für Apple-Geräte einführen wird, um nicht standardmäßige Apps als Standardoptionen zu verwenden. Dies bedeutet auch mehr Flexibilität für den HomePod, da Kunden Spotify oder andere Musikdienste auf Apples Smart Speaker nutzen können - nicht nur auf Apple Music.

Solche neuen Funktionen würden wahrscheinlich zusammen mit einem neuen HomePod eingeführt, aber es gibt keinen Grund, warum das ältere Modell auch dafür nicht aktualisiert werden konnte.

In einem von Mark Gurman verfassten Bloomberg-Bericht wurden einige Funktionen aufgeführt, die voraussichtlich auf Apples unveröffentlichten Geräten verfügbar sein werden, darunter ein billigerer HomePod.

Laut Gurman: "Apple arbeitet bereits im nächsten Jahr an einem günstigeren HomePod. Das aktuelle 300-Dollar-Modell hat sich nicht sehr gut verkauft. Das neue Modell wird wahrscheinlich zwei Hochtöner (eine Art Lautsprecher) haben, anstatt sieben im aktuellen HomePod. "

Eine erteilte Patentanmeldung legt nahe, dass der HomePod der nächsten Generation eine Gesichtserkennung und -steuerung über Handgesten haben könnte.

Wie bei allen derartigen Patenten, die online erscheinen, nachdem sie den vertraulichen Status verloren haben, wurde sie ursprünglich vor einiger Zeit eingereicht - in diesem Fall bereits 2017. Und obwohl der HomePod nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist es ziemlich klar, dass sich das Patent darauf bezieht.

In einem Bericht aus der Apple-Lieferkette über die chinesische Website Sina wurde behauptet, dass eine billigere Version des HomePod-Lautsprechers möglicherweise das Beats-Branding trägt.

In dem Bericht heißt es auch, Apple habe Gespräche mit MediaTek über die Herstellung des neuen Modells, das beim Verkauf 199 US-Dollar kosten würde.

Die taiwanesische Wirtschaftszeitung und Mac Okatara behaupteten beide, Apple habe geplant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 eine günstigere Version des Siri-fähigen Lautsprechers für 150 bis 200 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Natürlich ist das nie passiert, aber das heißt nicht, dass es nicht so ist.

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Britta O'Boyle.