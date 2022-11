Amazon verpflichtet sich zur Unterstützung von Matter für Echo und Eero Geräte

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat angekündigt, dass es den Smart-Home-Konnektivitätsstandard Matter für seine Echo und Eero Geräte übernehmen wird. Das Unternehmen wird die Plattform zunächst 30 Geräten hinzufügen, was nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Produkte abdeckt, die sich bereits in den Haushalten der Kunden befinden.

Matter ist ein branchenweiter Standard, den Smart-Home-Hersteller einführen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte ohne großen Aufwand miteinander kommunizieren und sich verbinden. Er soll es den Verbrauchern erleichtern, neue Geräte verschiedener Marken einzurichten, ohne dass diese manuell miteinander verbunden werden müssen.

Amazon ist eines der Gründungsmitglieder der neuen Allianz und leistet einen wichtigen Beitrag. Das Unternehmen unterstützt Matter neben anderen Protokollen, die es bereits in seinen Produkten einsetzt, wie Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE und Thread.

"Von Anfang an war es unser Ziel, Alexa mit so vielen Smart-Home-Geräten wie möglich kompatibel zu machen - unabhängig von den Protokollen, auf denen sie basieren", schreibt Marja Koopmans, Director of Smart Home des Unternehmens, in einem Blogbeitrag.

Heute können Kunden mehr als 30.000 "Works With Alexa"-Geräte über verschiedene Protokolle hinweg kombinieren, um ein ansprechendes Smart Home-Erlebnis mit Alexa zu schaffen. Mit dem Start von Matter erwarten wir, dass unseren Kunden im Laufe der Zeit eine noch größere Vielfalt an Geräten und Erfahrungen zur Verfügung stehen wird."

Amazon wird zunächst 17 verschiedene Echo-Geräte, intelligente Steckdosen, Schalter und Glühbirnen mit Matter-Unterstützung ausstatten, wobei das Android-Setup ab Dezember verfügbar sein wird. Die Unterstützung für iOS und weitere Geräte wird Anfang nächsten Jahres folgen.

Schreiben von Rik Henderson.