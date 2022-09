Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Während seiner Veranstaltung im September 2022 kündigte Amazon Eero Internet Backup für seine Mesh-Wi-Fi-Router an. Es ermöglicht Eero-Nutzern, eine "Backup"-Internetverbindung einzurichten, die bei einem Ausfall aktiviert wird. Es sind nur wenige Details über die Funktionsweise bekannt, aber Pocket-lint hat sich die erste Ankündigung und die Support-Dokumente durchgelesen, um alle Fragen so gut wie möglich zu beantworten.

Was ist Eero Internet Backup und wie funktioniert es?

Eero Internet Backup ist eine neue Softwarefunktion, die es Nutzern von Eero-Geräten ermöglicht, einen mobilen Hotspot in der Nähe oder ein anderes Wi-Fi-Netzwerk als Backup einzurichten, einschließlich 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzwerke. Wenn das Internet ausfällt, können Sie Ihr Eero-Netzwerk auf Ihre Backup-Quelle umschalten. Es wird in Ihrem gesamten Haus übertragen - so bleiben alle Ihre angeschlossenen Geräte online.

"Mit Eero Internet Backup und einem fähigen Hotspot können Sie HD-Videostreaming, Videokonferenzen, Musikstreaming oder Online-Spiele auch bei Internetausfällen genießen", erklärt Amazon. "Eero Internet Backup kann auch erkennen, wenn ein Ausfall vorüber ist und schaltet Ihr Eero-Netzwerk automatisch wieder auf Ihre ursprüngliche Internetverbindung um, so dass Sie sich um eine Sache weniger Sorgen machen müssen."

Amazon hat zum jetzigen Zeitpunkt nur wenig über die Funktionsweise der Funktion verraten, aber Pressebilder deuten darauf hin, dass Sie die Funktion in der Eero-App steuern oder zumindest dort einrichten können.

Wer kann Eero Internet Backup nutzen und ist es kostenlos?

Sowohl neue als auch bestehende Eero-Geräte können Eero Internet Backup nutzen, obwohl es laut Amazon nur für Eero Plus (Eeros Premium-Serviceplan) und "ausgewählte ISP-Kunden" mit einem kompatiblen Eero-Gerät verfügbar ist. Eero Plus bietet Zugang zu mehr Funktionen und erweiterten Kindersicherungen. Es kostet 9,99 US-Dollar pro Monat in den USA, aber hier finden Sie die aktuellen Preise für Ihren Teil der Welt.

Welche Geschwindigkeiten können Sie von Eero Internet Backup erwarten?

Amazon hat das noch nicht erwähnt - aber es hat davor gewarnt, dass "Abdeckung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit" je nach Backup-Verbindung variieren.

Wann wird Eero Internet Backup zum Testen verfügbar sein?

Amazon sagte, dass Eero Internet Backup in den "kommenden Monaten" verfügbar sein wird. Vermutlich bedeutet das, dass es im 4. Quartal 2022 oder bis zum Ende des Jahres verfügbar sein wird.

Möchten Sie mehr wissen?

Besuchen Sie den Support-Hub von Eero für Eero Internet Backup. Sie können auch den Blogbeitrag von Eero lesen, in dem die Funktion angekündigt wird.

Pocket-lint hat weitere Informationen zu Amazons jährlicher Hardware-Präsentation im Herbst, falls Sie auch daran interessiert sind:

Schreiben von Maggie Tillman.