Der neue Echo Dot ist intelligenter, verfügt über mehr Sensoren und bietet einen noch besseren Klang

(Pocket-lint) - Amazon hat die nächste Generation von Echo Dot und Echo Dot mit Uhr angekündigt und behauptet, dass sie einen besseren Klang liefern.

Die Lautsprecher sehen zwar gleich aus und verwenden das kugelförmige Design, das mit dem Echo Dot der 4. Generation eingeführt wurde, aber es gab eine Reihe von Änderungen, die diese kompakten Lautsprecher zu den besten Echo Dots machen, die wir bisher gesehen haben.

Der Klang wurde verbessert, Amazon spricht von einer Verdopplung der Bässe und einer 50-prozentigen Reduzierung der Verzerrungen bei diesen Lautsprechern. Es dürfte sich also um den besten Klang handeln, den Amazon bisher bei den kompakten Lautsprechern angeboten hat.

Auch hier gibt es neben dem normalen Echo Dot den Echo Dot mit Uhr, bei dem das Display durch den Einsatz der Micro-Dot-Technologie verbessert wurde.

Zum einen ist es nun hell genug, um auch bei Tageslicht zu sehen, zum anderen kann es jetzt viel mehr Informationen anzeigen, zum Beispiel über Künstler.

Die beiden neuen Geräte sind auch mit Sensoren ausgestattet. Dazu gehört ein Temperatursensor, mit dem Sie Alexa nach der Temperatur fragen können - und der sich auch in Alexa-Routinen einbinden lässt, um zum Beispiel einen Ventilator auszulösen, wenn es zu heiß wird.

Außerdem gibt es einen Beschleunigungssensor, der für eine größere Bandbreite an Tap-Interaktionen genutzt wird. Dazu gehören Dinge wie das Starten und Stoppen von Zeitschaltuhren und vieles mehr.

Um die Vernetzung in Ihrem Zuhause zu verbessern, kann der Echo Dot jetzt auch als Eero-Knotenpunkt fungieren und dabei helfen, Ihr Eero-Netzwerk zu erweitern, um tote Winkel in Ihrem Zuhause zu reduzieren. Das macht es noch einfacher, 4K HDR-Inhalte in Ihrem Haus zu streamen.

Dies ist nicht nur auf den neuen Echo Dot beschränkt - es wird auch ein Update für die Echo 4-Gen Geräte geben, das diese Technologie beinhaltet.

Der neue Echo Dot wird 49,99 US-Dollar kosten, während der neue Echo Dot mit Uhr 59,99 US-Dollar kosten wird.

In Großbritannien wird der neue Echo Dot £54,99 und der Echo Dot mit Uhr £64,99 kosten.

