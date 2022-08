So verwandeln Sie Ihren Amazon Echo Show in einen digitalen Fotorahmen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Erinnern Sie sich an digitale Bilderrahmen? Vor ein oder zwei Jahrzehnten waren sie ziemlich beliebt, aber inzwischen wurden sie durch intelligente Displays von Unternehmen wie Amazon, Google und Facebook ersetzt. Die Echo Show-Reihe von Amazon beispielsweise besteht aus einer Reihe von intelligenten Displays, die alle eine Funktion namens Photo Frame unterstützen. Sie verwandelt Ihren Echo Show im Wesentlichen in einen digitalen Fotorahmen, der alle Ihre Bilder mit einem einfachen Sprachbefehl anzeigen kann.

Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen - unter anderem, wie Sie Ihren Echo Show in einen digitalen Fotorahmen verwandeln und ob er Fotos von Amazon Fotos und Facebook oder sogar von Ihrem Mobilgerät hochgeladene Fotos anzeigen kann.

Außerdem: Was ist Alexa und wie funktioniert sie?

Sie müssen die Funktion "Fotoanzeige" einrichten, um einen Echo Show als digitalen Fotorahmen zu verwenden und den Diashow-Modus von Amazons Photo Frame für drei Häuser zu nutzen. Dazu gehören das Hinzufügen von Fotos und die Verwendung eines Befehls.

Alles, was Sie sagen müssen, ist "Alexa, richte mein Photo Display ein", um loszulegen. Oder wischen Sie vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten und wählen Sie Einstellungen > Uhr und Fotodisplay. (Auf dem Echo Show 5 wählen Sie Home und Uhr > Uhr und Fotodisplay.) Wählen Sie anschließend eine oder mehrere Quellen für Ihre Fotos aus.

Sie müssen Amazon Photos, Facebook oder Ihr Gerät mit Ihrem Echo Show verbinden und auswählen, welche Fotos angezeigt werden sollen. Das ist ganz einfach und dauert weniger als eine Minute. Folgen Sie den unten stehenden Schritten.

Sie können sogar auswählen, welche Alben Amazons Fotorahmen-Funktion über die Geräteeinstellungen für Ihren Echo Show in der Alexa App anzeigen soll. (Scrollen Sie nach unten zu Fotoanzeige und wählen Sie aus Tägliche Erinnerungen, Heute, Favoriten, Aktuelle und anderen Optionen, die von Ihrem Amazon Fotos-Konto abgerufen werden. Sie können auch ein Facebook-Konto verbinden oder Bilder von Ihrem Smartphone oder Tablet hochladen).

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday und Cyber Monday ist das meistverkaufte Event des Jahres und es sind noch einige Angebote verfügbar

Wenn Sie ein Benutzer von Amazon Fotos sind, laden Sie die Amazon Fotos-App herunter und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Gehen Sie dann zu Einstellungen > Upload-Einstellungen > Fotos speichern. Dadurch werden alle Fotos aus Ihrer Kamerarolle automatisch zu Amazon Fotos hochgeladen.

In der Amazon Fotos-App können Sie auch auf das Amazon Smile-Symbol oben links auf der Startseite tippen, um zu Ihrem Profil zu gelangen. Wählen Sie dort die Option "Amazon-Geräte personalisieren" und Sie werden Ihre kompatiblen Smart-Displays wie die Echo Shows und Fire TV-Displays sehen. Wählen Sie Ihr Gerät aus und wählen Sie die Alben, die Sie anzeigen möchten. Sie werden auf dem Show-Bildschirm angezeigt. Sie können nach links oder rechts wischen, um durch sie zu blättern oder sie automatisch zu drehen.

Verwalten Sie Ihre Fotos in Amazon Photos

Sie können die Alexa-App verwenden, um Ihre Fotos in Amazon Photos zu verwalten (Sie müssen jedoch die Amazon Photos-App installiert haben, um diese Methode zu verwenden):

Gehen Sie in der Alexa Mobile App zu Einstellungen > Fotos > Automatisch speichern. Tippen Sie unter Upload-Einstellungen auf Verwalten und schalten Sie die automatische Speicherung ein . Sobald Ihre Fotos in Amazon Photos gespeichert sind, können Sie Ihre Alben auf dem Echo Show anzeigen.

Um Fotos aus Ihren Facebook-Fotoalben anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Alexa-App und gehen Siezu Einstellungen > Fotos > Facebook und wählen Sie Konto verknüpfen. Befolgen Sie die Schritte, um den Skill Facebook-Fotos zu aktivieren.

Wenn Sie Fotos von Ihrem Telefon an Ihren Echo Show senden möchten, öffnen Sie einfach die Alexa App und gehen Sie zu Mehr > Einstellungen > Fotos. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Tippen Sie auf Geräte und wählen Sie den Echo Show aus, auf dem Sie Fotos anzeigen möchten. Tippen Sie auf Fotos hochladen. Sie können nur 10 Fotos auf einmal hinzufügen, aber Sie können dies mehrmals tun. Das hochgeladene Album wird auf allen Ihren Echo Show-Geräten verfügbar sein.

Die Fotorahmen-Funktion von Amazon macht es einfach, eine Diashow zu starten. Alles, was Sie zu Ihrem Echo Show-Gerät sagen müssen, ist:"Alexa, starte Photo Frame". Daraufhin wird eine dreistündige Diashow mit Ihren Amazon Fotos, Facebook-Fotos oder von Ihrem Telefon hochgeladenen Fotos abgespielt. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, sagen Sie: "Nach Hause gehen". Sie können auch nach unten wischen und Home auswählen.

Sie können Alexa bitten, bestimmte Alben anzuzeigen, indem Sie Befehle verwenden wie:

"Alexa, zeige Fotos von diesem Tag".

"Alexa, zeige Fotos aus meinem Wanderalbum".

"Alexa, erzähle mir mehr über dieses Foto."

"Alexa, zeige Fotos vom letzten Sommer."

Tipp: Wenn Sie nur Ihre Fotos sehen möchten und nicht die anderen rotierenden Inhalte, die ein Echo Show anzeigen kann, gehen Sie auf dem Echo Show zu Home > Einstellungen > Home-Inhalte und schalten Sie alle Optionen aus, die Sie nicht auf Ihrem Home-Bildschirm anzeigen möchten. Wenn Sie einen Echo Show 15 verwenden, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und tippen Sie auf Fotorahmen, um Fotos im Vollbildmodus aufzurufen.

Ab August 2022 können Sie Ihren Echo Show per Sprachbefehl drei Stunden lang Ihre Bilder anzeigen lassen - dank Amazons digitalem Fotorahmen-Modus. Sagen Sie einfach: "Alexa, starte Photo Frame".

Amazons Fotorahmen-Funktion für den Echo Show kann Ihre Fotos sowohl im Quer- als auch im Hochformat anzeigen, so dass Sie sie nicht bearbeiten oder manipulieren müssen, damit sie auf Ihrem Echo Show richtig angezeigt werden. Bisher war die Funktion nur für den Echo Show 15 verfügbar, jetzt ist sie für alle Echo Smart Displays verfügbar. Sie können Photo Frame verwenden, um alle Ihre persönlichen Fotos in einer benutzerdefinierten Diashow zu präsentieren. Sie müssen jedoch Ihr Amazon Fotos- oder Facebook-Konto mit Ihrem Echo Show verbinden, dann Photo Display auf Ihrem Echo Show einrichten und bestimmte Befehle sagen, um den Photo Frame-Modus zu starten. Wir erklären Ihnen oben, was Sie wissen müssen.

Photo Frame ist für alle Echo Show-Nutzer in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Australien verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.