Amazon hat den Roomba-Hersteller iRobot für 1,7 Milliarden Dollar gekauft

(Pocket-lint) - Es scheint, als wolle Amazon sein Smart-Home-Portfolio um Staubsaugerroboter erweitern. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es iRobot, den Hersteller der bewährten Roomba-Roboter-Staubsauger, übernimmt.

Mit dieser Übernahme, die rund 1,7 Milliarden Dollar kostet, erweitert der E-Commerce-Riese sein Smart-Home-Angebot um einige wichtige Talente.

Amazon spricht davon, dass "...iRobot seit jeher das Leben seiner Kunden mit innovativen Reinigungsprodukten für den Haushalt vereinfacht. iRobot hat mit jeder Produktgeneration weitere Innovationen hervorgebracht, um schwierige Probleme zu lösen und den Kunden wertvolle Zeit zurückzugeben."

Wir sind von den verschiedenen iRobot Roomba-Reinigungsgeräten, die wir in den letzten Jahren getestet haben, sehr angetan. Fähige Reinigungsmaschinen helfen nicht nur dabei, Ihr Zuhause sauber zu halten, sondern tun dies auch mit einem Maß an Intelligenz, das bedeutet, dass Sie nicht einmal darüber nachdenken müssen, was passiert.

Dave Limp, SVP von Amazon Devices, hat die Leistung der Roomba-Geräte und die Arbeit, die iRobot geleistet hat, um leistungsfähige Reinigungsprodukte zu entwickeln, anerkannt:

"Über viele Jahre hinweg hat das iRobot-Team bewiesen, dass es in der Lage ist, die Art und Weise, wie Menschen putzen, neu zu erfinden - mit Produkten, die unglaublich praktisch und einfallsreich sind. Die Kunden lieben iRobot-Produkte - und ich freue mich darauf, mit dem iRobot-Team zusammenzuarbeiten, um neue Wege zu finden, die das Leben der Kunden einfacher und angenehmer machen."

Amazon hat seine Pläne für iRobot noch nicht näher erläutert, aber wir haben bereits Amazons Bemühungen mit Astro, dem Alexa-fähigen Smart Home-Roboter, gesehen. Vielleicht werden zukünftige Roombas also standardmäßig Alexa integriert haben.

Während zynische Menschen sich Sorgen machen könnten, dass Amazon nun Zugang zu einer virtuellen Karte Ihres Hauses hat, sind wir gespannt, was das Unternehmen mit iRobot macht und was als nächstes kommt. Wird es eine Verbindung mit Ring und Thread geben? Die Zeit wird es zeigen.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Chris Hall.