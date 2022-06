Blink Video Doorbell jetzt in Großbritannien für unter £50 erhältlich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Blink Video-Türklingel kann jetzt auch in Großbritannien gekauft werden.

Das erschwingliche intelligente Türklingelsystem der zu Amazon gehörenden Marke Blink wurde im Oktober letzten Jahres in den USA eingeführt und wird nun auch an Kunden in Großbritannien und Nordirland geliefert.

Sie ist entweder in Schwarz oder Weiß erhältlich und kann entweder kabellos oder kabelgebunden verwendet werden.

Wie die teureren Ring-Türklingeln, ebenfalls von Amazon, können Sie Benachrichtigungen und Alarme empfangen, wenn jemand an Ihrer Tür steht.

Die Klingel ist mit einer speziellen Blink-App verbunden und kann mit einem Blink-Klingelton gekoppelt werden, um den Haushalt zu informieren, wenn jemand den Summer drückt.

Wenn Sie außerdem Mitglied im Blink-Abonnementplan sind, können Sie Ereignisse in der Cloud aufzeichnen, speichern und teilen. Wenn Sie ein optionales Blink Sync Module 2 und ein USB-Laufwerk anschließen, können Sie die Aufnahmen auch lokal speichern.

Die Türklingel wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die laut Blink bis zu zwei Jahre halten, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen (wenn sie mit dem Blink Sync Module 2 verbunden sind).

squirrel_widget_6109428

Es kann auch mit Alexa bedient werden, d. h. es kann mit einem Echo oder Fire TV-Gerät gekoppelt und mit der Stimme gesteuert werden. Mit dem Blink Home Skill kann Ihr Alexa-Gerät auch Benachrichtigungen von der Türklingel empfangen.

Die Blink Video-Türklingel ist ab sofort bei Amazon erhältlich.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 8 Juni 2022

Schreiben von Rik Henderson.