Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon feiert das Platinjubiläum der Queen und hat Alexa mit einem Themenquiz namens "Wie königlich bin ich?", neuen königlichen Wissensfragen und sogar neuen Sätzen zum Erlernen der Tee-Etikette aktualisiert.

Das Platinjubiläum von Königin Elizabeth ist ein Ereignis, das seit 70 Jahren vorbereitet wird. Die Feierlichkeiten beginnen am 2. Juni und dauern bis zum 5. Juni - alles zu Ehren von Königin Elizabeth II. und ihrer historischen Regentschaft. Sie wurde 1952 zur Monarchin ernannt und hat damit Königin Victoria überholt. Sie ist die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs und die erste britische Monarchin, die ein Platinjubiläum feiert. Die 96-jährige Königin wird mit Paraden, Konzerten und Gedenkaktivitäten wie Amazons königlichem Quiz, Quizfragen und Teetipps für Alexa-Nutzer verwöhnt werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie auf die neuen Funktionen von Alexa zum Platin-Jubiläum zugreifen und diese nutzen können.

Das Quiz wurde von einem königlichen Experten kuratiert. Amazon beschreibt, worum es geht: "Wenn Sie Arsenal-Fan sind oder Französisch sprechen, haben Sie vielleicht mehr mit den Bewohnern des Buckingham Palace gemeinsam". Um zu erfahren, wie königlich Sie sind, fragen Sie einfach Alexa "Wie königlich bin ich?" auf einem Echo oder einem Alexa-fähigen Gerät.

Neben dem neuen Quiz verfügt Alexa über frisches königliches Wissensgut. Sie kann Ihnen sogar sagen, wie man "Scone" ein für alle Mal richtig ausspricht.

Stellen Sie Alexa einfach die folgenden Fragen, um loszulegen:

Alexa, wie spreche ich "scone" aus?

Alexa, sprich wie die Queen

Alexa, singe die Nationalhymne

Alexa, kennst du die Queen?

Alexa, wie alt ist die Königin?

Alexa, wie viele Corgis hat die Königin?

Alexa, braucht die Königin einen Reisepass?

Alexa, wann hat Queen Elizabeth Prinz Philip geheiratet?

Alexa, wann ist der Geburtstag der Königin?

Alexa, wie lautet der Nachname der königlichen Familie?

Laut Amazon wurde Alexa mit Hilfe des Knigge-Spezialisten William Hanson und des ehemaligen Kochs der Queen, Darren McGrady, "königlich aktualisiert". Jetzt können Sie von beiden Ratschläge zur Tee-Etikette erhalten. Wenn Sie Alexa bestimmte Fragen stellen, werden sie Ihnen helfen, "die richtige Etikette für den Nachmittagstee einzuhalten und das Jubiläum auf echte britische Art zu feiern".

In einer Pressemitteilung beschrieb McGrady, wie wichtig Tee für die Königin ist.

"Meiner Erfahrung nach genießt die Königin einen kompletten Nachmittagstee mit Sandwiches und Gebäck. Zwei Arten von Sandwiches, oft englischer Yorker Schinken mit englischem Senf und Gurken, deren Haut entfernt und in die königlichen Keller für Pimm's garniert wird". Was die Scones angeht, so sagt er, die Königin mag sie "einen Tag pur und einen Tag mit Rosinen durchzogen".

"Außerdem kleine Gebäckstücke wie Himbeertörtchen und einen 'Schnittkuchen' (von dem sie ein Stück abschneiden kann), Honig-Sahne-Biskuit, Obstkuchen, Bananenbrot oder ihren Lieblingsschokoladenkekskuchen", so McGrady weiter. "Alles wird mit einer köstlichen, dampfenden Tasse Earl Grey Tee heruntergespült.

Um die richtige Tee-Etikette zu lernen, stellen Sie Alexa die folgenden Fragen:

Alexa, soll ich zuerst Sahne oder Marmelade auf das Teegebäck geben?

Alexa, wie spricht man "Scone" richtig aus?

Alexa, wie hält man eine Tasse Tee richtig?

Alexa, wie trinkt man Nachmittagstee wie die Queen?

Alexa, wie rührt man eine Tasse Tee richtig um?

Alexa, wie isst man Sandwiches beim Nachmittagstee richtig?

Pocket-lint hat hiereinen ganzen Leitfaden über Alexa mit Tipps und Tricks.

Schreiben von Maggie Tillman.