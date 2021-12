Was ist Alexa Together und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon führt einen Alexa Together Premium-Abonnementservice ein, der seinen bestehenden Alexa Care Hub erweitert . Gegen eine Gebühr erleichtert Alexa Together die Verwendung von Alexa- und Echo-Lautsprechern , um ältere Menschen oder Personen, die eine Pflegekraft benötigen, sowohl zu unterstützen als auch einzuchecken.

Amazon beschreibt Alexa Together als eine neue Möglichkeit, „Ihre Lieben zu unterstützen und Sie auch dann zusammenzuhalten, wenn Sie getrennt sind“. Es ist ein Abonnementdienst, der eine monatliche Gebühr kostet. Aber für diesen Preis erhalten Sie Zugriff auf sechs Pflegefunktionen:

Dringende Reaktion rund um die Uhr: Rund um die Uhr Zugang zu geschulten Agenten, die Ihren Angehörigen helfen können, Hilfe zu erhalten.

Sturzerkennungsreaktion: Wenn Ihr Angehöriger stürzt, kann Alexa die Notfallhilfe anrufen und Notfallkontakte benachrichtigen.

Remote Assist: Legen Sie Erinnerungen für das Echo eines geliebten Menschen fest, verwalten Sie Einkaufslisten, verknüpfen Sie Musikdienste und mehr.

Aktivitäts-Feed: Sehen Sie sich Schnappschüsse der Alexa- und Smart-Home-Interaktionen Ihrer Liebsten an.

Angepasste Benachrichtigungen: Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen, wenn Ihr Liebster Alexa zum ersten Mal verwendet oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verwendet wird.

Unterstützungskreis: Zusätzliche Personen können Ihren Liebling unterstützen.

Die interessantesten Funktionen sind eine dringende Reaktion und eine Fallerkennungsreaktion. Urgent Response ist im Wesentlichen ein rund um die Uhr freihändiger Zugang zu einer professionellen Notfall-Hotline. Es ermöglicht einem Benutzer, zu einem Echo-Lautsprecher zu sagen: „Alexa, ruf um Hilfe“. Sie werden dann mit einem Agenten verbunden, der Polizei oder Feuerwehr anfordern kann. Alexa sendet auch eine Benachrichtigung an die Pflegekraft.

Fall Detection Response erfordert Hardware von Drittanbietern von Assistive Technology Services (ATS) und Vayyar. SkyAngelCare von ATS ist ein Anhänger zur Sturzerkennung, der über WLAN mit Alexa kommuniziert, während Vayyar Care ein an der Wand befestigtes Gerät ist , das Sensoren und Funkwellen verwendet, um Stürze zu erkennen. Beide Geräte ermöglichen es Alexa, einen Benutzer zu fragen, ob er eine dringende Antwort anrufen möchte, anstatt darauf zu warten, dass der Benutzer um Hilfe bittet.

Abgesehen von den Vorabkosten des Geräts und den monatlichen Abonnementkosten für Alexa Together fallen keine Gebühren für die Nutzung von SkyAngelCare und Vayyar Care an.

Bemerkenswert ist auch die Remote Assist- Funktion, die es einer Pflegekraft mit deren Erlaubnis ermöglicht, auf das Alexa-Konto einer Person zuzugreifen, um Funktionen aus der Ferne einzurichten – wie das Einstellen von Erinnerungen, das Hinzufügen von Kontakten, das Erstellen von Einkaufslisten und das Verknüpfen von Musik- und Videodiensten.

Der Aktivitätsfeed und die benutzerdefinierten Benachrichtigungen von Alexa Care Hub sind jetzt auch Teil von Alexa Together. Sie ermöglichen einer Pflegekraft, zu wissen, ob ihr Angehöriger aufsteht und sich bewegt, indem sie eine Warnung in der Alexa-App ausgeben, sobald die Person zum ersten Mal mit Alexa interagiert. Alexa Together arbeitet mit anderen Alexa-kompatiblen Smart-Home-Geräten zusammen, um Aktivitäten zu registrieren, einschließlich intelligenter Beleuchtung, Thermostate, Bewegungssensoren usw.

Schließlich die Möglichkeit, mehrere Betreuer (bis zu 10) über Circle of Support hinzuzufügen. Diese Funktion kommt Anfang 2022.

Alexa Together kostet 19,99 USD pro Monat (oder 199 USD pro Jahr). Es erweitert den kostenlosen Alexa Care Hub-Dienst um einen professionellen Überwachungsdienst und andere hilfreiche Funktionen. Es gibt eine sechsmonatige kostenlose Testversion, aber alle bestehenden Alexa Care Hub-Kunden erhalten ein kostenloses Jahr von Alexa Together.

Nein. Alexa Together erweitert den kostenlosen Alexa Care Hub-Dienst.

Während Sie mit Alexa Care Hub aus der Ferne bei einem geliebten Menschen einchecken und Benachrichtigungen erhalten, wenn er zum ersten Mal Alexa- oder Echo-Geräte verwendet, fügt Alexa Together einen professionellen Überwachungsdienst hinzu. Es kann Notdienste für Ihre Liebsten rufen und bietet eine Sturzerkennung über Hardware von Drittanbietern.

Um loszulegen, benötigen Sie ein Alexa Together-Abonnement, ein Echo-Gerät und eine Wi-Fi-Verbindung sowie Amazon.com-Konten für Sie und Ihre Liebsten. Sie müssen sich bei ihrem Amazon-Konto anmelden und benötigen eine Mobiltelefonnummer, um während des Einrichtungsvorgangs einen Bestätigungscode zu erhalten.

Nach dem Kauf von Alexa Together können Sie den Einrichtungsprozess starten. Ihre Lieben erhalten eine E-Mail, um die Einrichtung zu bestätigen. Sobald Sie beide über Alexa Together verbunden sind, können Sie alle Funktionen nutzen.

Wenn Sie die Person sind, die einen geliebten Menschen unterstützt, müssen Sie nur die Alexa-App auf Ihr Telefon herunterladen. Für ein besseres Erlebnis empfiehlt Amazon der unterstützenden Person auch ein Echo-Gerät zu verwenden, um Funktionen wie Alexa Calling oder Drop In zu nutzen oder Video-Chat zu aktivieren.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Laden Sie hier Amazons Anleitung zur Einrichtung von Alexa Together herunter.

Sie können so alle neuesten Echo Geräte Amazon unterstützen Alexa zusammen, wenn auch ein Modell mit einer Kamera wahrscheinlich am besten ist Drop In oder Video - Chat mit Ihren Lieben. Amazon bietet eine sechsmonatige kostenlose Testversion von Alexa Together als Bundle mit dem neuesten Echo Show 8,den Sie hier kaufen können.

Sehen Sie sich auch an: Welches Echo-Gerät ist das Beste für Sie?

Zum Start ist Alexa Together in den USA verfügbar.

Amazon hat hier eine ganze FAQ-Seite für Alexa Together.