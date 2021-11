Amazons Smart Air Quality Monitor funktioniert hervorragend mit Alexa

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ohne es in eine zweistündige Präsentation mit anderen Geräten einzubinden, hat Amazon leise ein neues Stück Smart Home-Technologie vorgestellt und den einfach benannten Smart Air Quality Monitor auf den Markt gebracht.

Es ist ein kleines Gerät, das einfach in Ihrem Zuhause sitzt und, genau wie der Name schon sagt, die Luftqualität im Inneren überwacht und sich an Ihr Alexa-Ökosystem bindet, damit Sie Dinge mit einfachen Sprachbefehlen überprüfen können.

Es verfolgt laut Amazon fünf Schlüsselkennzahlen, bestehend aus Feinstaub, flüchtigen organischen Verbindungen, Kohlenmonoxid, Feuchtigkeit und Temperatur. Wenn Sie all dies ideal halten, wird die Luft für Sie und Ihre Familie gesünder.

Die Integration mit Alexa bedeutet, dass jedes dieser Werte, die unter oder über die gewünschten Werte fallen, ein anderes intelligentes oder Alexa-fähiges Gerät auslösen kann, z. B. das Einschalten des Thermostats oder eines Luftreinigers, was deutlich zeigt, wie nützlich es sein könnte.

Amazon hat auch die Kosten niedrig gehalten und es für 69,99 $ oder 69,99 £ verkauft, was nicht billig ist, aber ein guter Preis für etwas mit diesen Fähigkeiten ist. Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden und wird laut Amazon im Dezember ausgeliefert.

