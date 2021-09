Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon kündigt gerade eine Reihe neuer Produkte und Updates an , darunter eine Zusammenarbeit mit Disney. Dieses Team besteht aus drei Komponenten: Das "Hey, Disney"-Weckwort, den Disney Magical Companion und einen von Mickey inspirierten Stand für Echo Show 5. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Amazon und Disney bieten einen neuen Sprachassistenten an (mehr dazu weiter unten). Sie können auf Echo-Geräten darauf zugreifen, indem Sie "Hey, Disney" sagen. Diese Persönlichkeit der Marke Disney ermöglicht ein interaktives Disney-Erlebnis. Es bringt im Grunde Charaktere von Disney, Pixar, Marvel und Star Wars auf Ihr Echo – zusammen mit verwandten Witzen, interaktiven Wissenswertem und Grüßen. Es gibt sogar Audioumgebungen, sogenannte "Soundscapes", die von Disney-Filmen inspiriert sind.

"Hey, Disney" wird 2022 für Gäste in Walt Disney World Hotelzimmern starten. Genauer gesagt finden Gäste in Walt Disney World Resort Hotels eine Echo Show 5 in ihren Zimmern, um Zugang zum "Hey, Disney"-Erlebnis zu erhalten und Antworten auf spezifische Fragen zu erhalten, z. B. wann der Park öffnet, der schnellste Weg zum Park , und so weiter. Oder sie können Gästeservice-Anfragen stellen - wie zum Beispiel Essen beim Zimmerservice bestellen.

Disney plant auch, "Hey, Disney" im nächsten Jahr der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es wird ein Add-On sein, das jeder mit seinem Echo-Gerät kaufen kann.

Das oben beschriebene "Hey, Disney"-Erlebnis wird tatsächlich von etwas geleitet, das sich "Disney Magical Companion" nennt.

Es fungiert als Disneys Version von Alexa und wurde von Disney mit dem Custom Assistant von Amazon „von Grund auf“ entwickelt. Dies machte es Disney im Wesentlichen leicht, einen eigenen benutzerdefinierten Sprachassistenten zu erstellen, der auf der Alexa-Technologie basiert. Die Stimme des Begleiters wurde noch nicht enthüllt, aber es scheint, als hätte Disney einen echten Synchronsprecher für den Sound verwendet, und er wird "männlich klingen". Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn wir mehr erfahren.

Schließlich Amazon einen Mickey Mouse-Themenstand für Echo Show 5 von Otterbox. Derzeit hat Amazon weder das Erscheinungsdatum noch den Preis bekannt gegeben. Aber Sie können ein Teaser-Bild des Stands oben in diesem Artikel sehen.

