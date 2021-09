Vertrauen in Alexa aufbauen: Wir sprechen mit Amazon über Datenschutz

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nur wenige in Großbritannien, den USA und sogar in Mitteleuropa, die nicht wissen, was Alexa ist. Viele nutzen es sogar täglich, für Informationen, Musikwiedergabe, zur Steuerung unserer Fernseher und Smart-Home-Geräte. Es gibt aber auch viele, die dem digitalen Assistenten und der Hardware, in der er sitzt, misstrauen.

Amazon wendet Zeit und Geld auf, um gegen angeblich falsche Vorstellungen von Alexa und seiner Datennutzung vorzugehen. Tatsächlich hat es eine ganze Abteilung, die damit beauftragt ist, das Vertrauen der Verbraucher aufzubauen. Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen britischen Wohltätigkeitsorganisation konzentriert sich das Alexa Trust-Team von Amazon vollständig auf Alexa-fähige Geräte, einschließlich der Echo-Lautsprecher von Amazon. Es erstellt und verwaltet die Datenschutzfunktionen, Einstellungen und Kontrollen, die sie verwenden, sowie Zugänglichkeitsfunktionen.

Pocket-lint hat kürzlich für den Pocket-lint Podcast mit seiner Direktorin Anne Toth gesprochen, um herauszufinden, was das Unternehmen tut, um Kunden davon zu überzeugen, dass der prominenteste Assistent der Welt harmlos ist. Dass es nicht immer läuft und dich im Hintergrund aufzeichnet. Und um herauszufinden, welche Tools und Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind, um den Verstand zu beruhigen.

„Die häufigste Fehlwahrnehmung ist, dass Alexa immer zuhört. Tatsächlich streamt Alexa Ihre Stimme nur dann in die Cloud, um Ihnen eine Antwort zurückzugeben. In den meisten Fällen sehen Sie einen blauen Ring Licht, das dir anzeigt, wenn Alexa aktiv ist, das du dann physisch stumm schalten kannst, wie ich es bei mir zu Hause habe. Das sind Dinge, die ganz am Anfang eingebaut wurden", erklärt sie.

„Aber wirklich wichtig sind die Transparenz-Tools und der Grad der Transparenz. Sie können alle Transkripte sehen und die Sprachaufnahmen anhören. Sie können sie alle einsehen – wir machen sie Ihnen zugänglich – und Sie können lösche sie alle.

„Du kannst Dinge sagen wie ‚Alexa, lösche, was ich gerade gesagt habe‘ oder ‚Alexa, lösche alles, was ich je gesagt habe‘ Transparenz, von der wir glauben, dass wir dazu beitragen können, dieses Vertrauensverhältnis zu den Kunden aufzubauen."

Datenschutz ist jedoch eine große Sache und ein heißes Thema, wenn es um Big Tech geht. Die massenhafte Erfassung von Daten im Internet durch Webnutzung und Online-Shopping ist Gegenstand von Dokumentationen und vielen Kommentaren in den sozialen Medien. Toth sagte uns jedoch, dass es für Amazon-Kunden selbstverständlich ist, sich um ihre Privatsphäre zu sorgen, und dass dies auch im Vordergrund des Denkens des Unternehmens steht: „Ich sehe jeden Tag Beweise dafür, dass Kunden sich sehr um diese Dinge kümmern.“ genannt.

„Wir hören ständig von Kunden über diese Probleme und was ihnen wichtig ist. Das ist einer der Gründe, warum wir weiterhin Datenschutzkontrollen und Funktionen für die Kunden entwickeln.“

Alexa kann zum Beispiel komplett ausgeschaltet oder stumm geschaltet werden, wie Toth erwähnt hat. Gespräche, die Sie mit dem Assistenten führen, können eingesehen und gelöscht werden. Es wird dort auch nicht enden.

"Ich denke, es gibt immer mehr zu tun, weil sich die Technologie sehr schnell entwickelt", fügte sie hinzu.

„Wir müssen sicherstellen, dass sich mit dem technologischen Fortschritt die Datenschutzkontrollen, die Datenschutzdimension, im Gleichschritt bewegen.

Das gesamte Interview mit der Direktorin des Alexa Trust-Teams von Amazon, Anne Toth, können Sie in der neuesten Folge des Pocket-lint Podcasts (Folge 119) hören.