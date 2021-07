Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat mit einem Modedesigner zusammengearbeitet, um eine neue Version seines kleinsten Lautsprechers, des Echo Dot, auf den Markt zu bringen.

Technisch gesehen ist der neue Echo Dot Teil der Crowdfunding-Plattform Build It des Unternehmens. Im Grunde hat es Diane von Furstenberg damit beauftragt, eine auffällige Reihe von Echo Dots zu entwickeln, und wenn genügend Leute sie innerhalb von 30 Tagen vorbestellen, werden sie in den Verkauf gehen. Die Echo Dots dieser Serie, die Echo Dot x Diane von Furstenberg-Serie genannt werden, sind in drei Mustern erhältlich: Midnight Kiss , Ikat und Twigs . Sie alle kosten jeweils 59,99 US-Dollar, das sind 10 US-Dollar mehr als ein regulärer Echo Dot der vierten Generation . Aber es ist der gleiche Preis wie die Panda- und Tiger-Themen- Kids Edition Dots .

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Diane von Furstenberg oder DVF vielleicht am bekanntesten für ihre Wickelkleider. Sie wird oft behauptet, das Kleid in den 70er Jahren erfunden zu haben.

Amazon

Wir sollten beachten, dass Amazon bisher einige Build It-Produkte eingeführt hat, darunter eine Ernährungswaage, eine Kuckucksuhr und einen Haftnotizdrucker. Von diesen dreien erreichte nur der letzte rechtzeitig sein Ziel. Der Smart Sticky Note Printer wird zwischen Juli und September 2021 ausgeliefert. Und wenn Sie ihn nicht während der ersten Build It-Kampagne vorbestellt haben, können Sie ihn seltsamerweise jetzt nicht kaufen.

Amazon hat nicht gesagt, wie viele Einheiten der DVF Echo Dots verkauft werden müssen, damit sie tatsächlich gebaut werden, aber die Frist ist der 13. August 2021. Ihnen wird in Rechnung gestellt, wenn die Produkte versendet werden.

