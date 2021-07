Wird Amazon mit Nest Hub mit seiner eigenen Radar-Schlafverfolgung konkurrieren?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat die Genehmigung erhalten, Radarsensoren in seinen Geräten zu verwenden, und plant, die Technologie zur Entwicklung eines Schlaf-Tracking-Geräts zu verwenden.

Die Zulassung durch die FCC macht deutlich, wofür die Technologie gedacht ist und lässt kaum Zweifel an der Umsetzung. Kurzum: Es wird ähnlich wie Googles neuestes Nest Hub verwendet .

Die Radarsensoren werden in der Lage sein, "das Bewusstsein und das Management der Schlafhygiene zu verbessern" und sagen auch, dass sie "den Verbrauchern ermöglichen werden, potenzielle Schlafprobleme zu erkennen".

Diese Entdeckung wurde von Bloomberg gemacht , und während die Vorteile der Schlafverfolgung klar sind, gibt es andere Anwendungen für diese Radarsensortechnologie.

Genau wie der Soli-Chip in Pixel-4-Telefonen könnte er auch verwendet werden, um die Interaktion mit Geräten zu ermöglichen, ohne sie physisch berühren oder halten zu müssen.

In der Auflistung schlägt Amazon vor, dass dies Menschen mit "Mobilitäts-, Sprach- oder Tastbehinderungen" helfen könnte, sein Gerät leichter zugänglich zu machen.

Wenn es wie Soli verwendet wird, können Benutzer mit der Hand vor einem Gerät wedeln, um es zu steuern. Dies könnte sogar in der Küche nützlich sein, wenn Sie eine Echo Show verwenden, um einem Rezept zu folgen und zum nächsten Schritt zu springen, ohne Ihre mit Mehl bedeckten Hände auf den Touchscreen zu legen.

Wie es sich anhört, wird Echo Shows bald eine Funktion erhalten, genau wie der neueste Nest Hub, indem sie den Radarsensor verwenden, um Ihren Schlaf zu verfolgen.

Dieser Sensor im Nest Hub kann Bewegungen erkennen und Ihnen daher beim Aufwachen mitteilen, wie unruhig oder still Sie in der Nacht waren. Mit dieser Funktion müssen Sie keine Uhr oder keinen Fitness-Tracker am Handgelenk tragen, was für viele Menschen bequemer sein kann.