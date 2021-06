Amazon stellt Echo Dot Kids in Großbritannien vor und lokalisiert Kids+ Premium-Inhalte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat seinen kinderfreundlichen Echo Dot in Großbritannien eingeführt. Es heißt Echo Dot Kids und basiert auf dem Echo Dot der vierten Generation, das Ende letzten Jahres eingeführt wurde, und obwohl die Hardware identisch ist, verfügt es entweder über das Panda- oder Tiger-Design, wie Sie hier sehen können.

Eine Version von Echo Dot Kids ist seit 2018 in den USA erhältlich, zunächst basierend auf dem älteren Echo der 3. Generation. Amazon sagt, dass es hart daran gearbeitet hat, Alexa für britische Kinder zu lokalisieren und maßgeschneiderte britische Fähigkeiten zu entwickeln, anstatt nur die US-Erfahrung nach Großbritannien zu übertragen.

Amazon Echo Dot Kids Test: Ist Alexa für Ihre Kinder sinnvoll?

Während der mit 3+ bewertete Echo Dot Kids 10 $ / 10 £ mehr kostet als der Standard-Echo Dot, erhalten Sie einige zusätzliche Funktionen sowie das oben erwähnte kinderfreundliche Design. Es gibt eine zweijährige sorgenfreie Garantie für den Anfang, ähnlich der, die Amazon für andere kinderfreundliche Produkte anbietet, bei der das Gerät ersetzt wird, wenn es kaputt geht.

Ein Jahresabonnement von Amazon Kids+ ist inklusive – jetzt erstmals auch in Großbritannien für Alexa eingeführt – mit Premium-Skills von Disney, Number/Alphablocks, Beat The Intro, Harry Potter, Clangers Talk, The Grüffelo und mehr. Es sind auch 170 Audible-Bücher von David Walliams, Michael Bond und CS Lewis enthalten, sowie Zugang zu 10 Fun Kids-Radiosendern und verschiedenen anderen Bildungs-Apps. Kinder können auch einen Weckalarm von ihrer Lieblingsfigur einstellen.

Wenn Sie ein bestehendes Alexa-Gerät haben, können Sie es auch für eine monatliche Gebühr von 2,99 USD / 1,99 GBP hinzufügen, wenn Sie bereits Amazon Prime haben, oder es einfach verwenden, wenn Sie bereits ein Kids+-Abonnement auf einem anderen Gerät wie einem Kindle haben Kinder oder Fire Tablet für Kinder.

Echo Dot Kids ist als sicherer Ort für Kinder gedacht, wobei explizite Texte auf Spotify, Apple Music und Amazon Music herausgefiltert werden, während der Sprachkauf verboten ist. Sie können viele Dinge darüber, wie Ihr Kind Alexa erlebt, optimieren – einschließlich der Einstellung von Schlafenszeiten und Zeitlimits – im Amazon Eltern-Dashboard, wo Sie auch die Alexa-Befehle und die Nutzung Ihres Kindes sehen können.

Sie können das Gerät auch komplett pausieren. Kinder können Ankündigungen machen oder andere Echo-Geräte in Ihrem Zuhause anrufen, aber sie können keine anderen Kontakte anrufen, es sei denn, Sie haben sie in der Alexa-App ausdrücklich als vertrauenswürdigen Kontakt eingerichtet.

Alexa auf Echo Dot Kids wird sich auch bei Kindern bedanken, wenn sie höflich sind (eine Funktion namens Magic Word) und maßgeschneiderte Antworten an Kinder liefern, die lehrreicher sind als die Standardversion von Alexa.

Anstatt bestimmte Antworten lernen zu müssen, schlägt Alexa Aktivitäten vor, wenn Sie Befehle wie „Alexa, lass uns spielen“, „Alexa, lass uns gehen“ oder „Alexa, mir ist langweilig“ sagen, damit Kinder in der Regel etwas zu hören finden die sie genießen werden.

