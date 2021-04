"Alexa, zu sein oder nicht zu sein?" Ja, der Assistent von Amazon kann jetzt Shakespeare rezitieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alexa kann jetzt beliebte Shakespeare-Zeilen, Monologe und Beleidigungen rezitieren. Die neuen Funktionen kommen pünktlich zum Shakespeare-Tag 2021 und Amazon hat uns auch die Bilder oben und unten geliefert, die, wie wir sagen müssen, sehr gut sind.

Amazonas eigene Untersuchung von 2.000 Briten legt nahe, dass wir alle 83 Shakespeare-Sätze pro Monat verwenden. Das scheint uns ziemlich viel zu sein, aber dazu gehören Begriffe wie Fairplay (43%), um Himmels willen (40%) und was getan wird, wird getan (39%), die alle aus populären Stücken von The Bard stammen.

Um Himmels willen ist Heinrich VIII. Der Ausdruck, den die Briten am häufigsten verwenden, etwa 120 Mal im Jahr - oder etwa tausend Mal im Jahr, wenn Sie Kinder haben.

Die Hälfte der Befragten, ein Drittel (34%), gibt zu, Schwierigkeiten zu haben, die Arbeit von Shakespeare zu verstehen, und die Hälfte (47%) gibt an, seit Abschluss der Schule oder Universität keinen Shakespeare mehr gelesen zu haben.

Um die Sätze zu hören, können Sie Alexa bitten , "wie Shakespeare zu sprechen", um eine zufällige Antwort zu erhalten, oder sie bitten, ein Sonett oder eine Monologe von Shakespeare zu rezitieren oder Ihnen eine berühmte Beleidigung zu geben.

Die Forschung fand auch heraus, dass "um Himmels willen" aus Shakespeares H mit "Fairplay", am bekanntesten aus "The Tempest" und "Was getan wird, getan wird", gesprochen von Lady Macbeth, dicht dahinter.

Was können Sie Alexa fragen:

Alexa, sprich wie Shakespeare

Alexa, erzähl mir eine Shakespeare-Beleidigung

Alexa, Romeo, Romeo, warum bist du Romeo?

Alexa, sein oder nicht sein?

Alexa, rezitiere ein Shakespeare-Sonett

Alexa, rezitiere ein Shakespeare-Monolog

Alexa, erzähl mir einen Shakespeare-Limerick

Schreiben von Dan Grabham.