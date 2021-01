Nach langem Warten wird die Amazon Echo Show 10 endlich zum Verkauf angeboten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Echo Show 10 von Amazon wird endlich zum Verkauf angeboten - vier Monate nach der ursprünglichen Ankündigung. Es handelt sich jedoch immer noch um eine Vorbestellungssituation, da das Gerät in Großbritannien erst am 25. Februar ohne Veröffentlichungstermin in den USA veröffentlicht wird.

squirrel_widget_2683477

Das Gerät hat eine deutlich kleinere Lünette als das alte Echo Show 10, aber dieses Mal gibt es einen zusätzlichen Trick im Ärmel. Wie das Facebook-Portal kann die Videokamera Ihrem Gesicht für Videoanrufe folgen. Aber im Gegensatz zu Portal dreht es sich physisch, um Ihnen durch den Raum zu folgen. Es ist so konzipiert, dass es bei Anrufen in der Küche oder im Familienzimmer einfach zu bedienen ist.

Sie können es auch als Remote-Kamera verwenden, um bei Ihnen zu Hause einzuchecken, wenn Sie mit Alexa Guard unterwegs sind .

Echo Show-Geräte waren bereits mit Skype kompatibel, aber Sie können jetzt Zoom sowie den eigenen Chime-Anrufdienst von Amazon verwenden. Kürzlich wurde auch Netflix-Unterstützung hinzugefügt, aber die Killer-Funktion der YouTube-Unterstützung fehlt weiterhin.

Die Echo Show 10 fügt auch einen physischen Kamera-Auslöser von der hinzu Echo Show 5 und Show 8 . Das Gerät unterstützt auch ZigBee und hat eine Auch Amazon Sidewalk Hub .

Schreiben von Dan Grabham.