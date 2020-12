Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Alexa hat eine neue Funktion "Live Translation" erhalten. Dank eines neuen drahtlosen Software-Updates kann der Assistent jetzt Echtzeit-Übersetzungen zwischen Englisch und Spanisch, Deutsch, Französisch, Hindi, Italienisch und brasilianischem Portugiesisch durchführen.

"Amazon hat die neue Live-Übersetzungsfunktion von Alexa gestartet, mit der sich Personen, die in zwei verschiedenen Sprachen sprechen, unterhalten können. Alexa fungiert als Dolmetscherin und übersetzt beide Seiten der Konversation", kündigte Amazon in einem Beitrag an. "Sobald die Sitzung begonnen hat, können Kunden Phrasen oder Sätze in beiden Sprachen sprechen. Alexa erkennt automatisch, welche Sprache gesprochen wird, und übersetzt jede Seite des Gesprächs.

Denken Sie daran, dass das neueste Update von Alexa auf die Einführung mehrsprachiger Kenntnisse im November folgt. Diese Fähigkeiten machen den Assistenten für nicht englischsprachige Personen zugänglicher. Mit der Live-Übersetzung, die Sie mit einem Sprachbefehl wie „Alexa, Spanisch übersetzen“ aktivieren, kann Alexa Ihnen signalisieren, dass Sie mit einem Piepton sprechen und dann Ihre Konversationen übersetzen sollen. Auf Echo Show-Geräten wird sogar ein Transkript angezeigt. Um eine Übersetzungssitzung zu beenden, sagen Sie: "Alexa, hör auf."

Wir können sehen, dass diese Funktion äußerst nützlich ist, wenn Sie mit jemandem sprechen, der eine andere Sprache spricht. Wenn Sie sich gefragt haben, warum Alexa dies bereits tun könnte, denken Sie wahrscheinlich an den Interpreter-Modus von Google Assistant , der 2019 mit 27 verschiedenen Sprachen eingeführt wurde. Google bietet auch die Möglichkeit, ein Live-Transkript anzuzeigen, aber natürlich auf eigenen Geräten wie dem Nest Hub und nicht auf Amazon Echo Show-Geräten.

Wir hatten noch keine Gelegenheit, Alexa Live Translation zu testen, daher können wir noch nicht beurteilen, welches besser ist. Wenn Sie es jedoch ausprobieren möchten, ist es jetzt auf Echo-Geräten in den USA verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.