Amazon hat die fast neue drahtlose und wetterfeste Blink Outdoor-Überwachungskamera reduziert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Blink von Amazon hat eine seiner neuesten Heimsicherheitskameras für Black Friday 2020 reduziert - die kürzlich vorgestellte Blink Outdoor.

Es handelt sich um eine wetterfeste Außenkamera, die sowohl in den USA als auch in Großbritannien erhältlich ist, sowie eine Innenversion namens - nicht überraschend - Blink Indoor. Der Blink Outdoor ist völlig problemlos und bietet eine Batterielebensdauer von zwei Jahren mit nur zwei AA-Batterien.

squirrel_widget_340393

Blink Outdoor bietet auch Full HD-Video und arbeitet mit der benutzerfreundlichen Blink Home Monitor-App zusammen, sodass Sie eine Live-Ansicht sehen, Bewegungsalarme erhalten und Zwei-Wege-Audio verwenden können.

Sie können auch benutzerdefinierte Zonen erstellen, um fehlerhafte Warnungen zu reduzieren und "Datenschutzzonen" zu markieren, die nicht aufgezeichnet wurden - ähnlich wie bei der Schwesterfirma Ring - ebenfalls im Besitz von Amazon. Wie zu erwarten, sind beide Kameras auch Alexa-kompatibel und funktionieren mit Echo Show und Fire TV.

Wie Ring bietet Blink Cloud-Speicher für 3 US-Dollar pro Monat an, oder Sie können ein separat erhältliches Blink-Synchronisationsmodul 2 verwenden, um USB-Speicher zu verwenden.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Dan Grabham.