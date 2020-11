Alle wichtigen Angebote für Amazon-Geräte für Black Friday 2020: Echo, Feuer, Ring, Eero, Blinken und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon UK hat bereits einige beeindruckende Angebote für seine eigenen Geräte für Black Friday 2020 eingeführt, insbesondere für Echo-Geräte, Fire-Tablets und Fire-TV-Geräte.

Hier finden Sie auch Bundle-Angebote sowie andere Smart-Home-Geräte der Amazon-Marken Ring, Blink und Eero. Schauen Sie sich die neuesten Angebote für Amazon UK Black Friday an .

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Gerät Preis vorher Preis jetzt Sparen Kindle Oasis £ 229.99 £ 169.99 £ 60 Entzünden £ 69.99 £ 49.99 £ 20 Kindle Kids Edition £ 99,99 £ 49.99 £ 40

Schreiben von Dan Grabham.