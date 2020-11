Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - "Ich kann dein Eero sein, Baby". Entschuldigung, wir konnten nicht widerstehen. Das Mesh-Wi-Fi-System von Amazon, das Eero heißt, hat an diesem schwarzen Freitag 40% seines Angebotspreises gesenkt.

Das Triple Pack kostet normalerweise £ 249, ist aber von heute bis Ende November für £ 149,40 erhältlich - eine massive Ersparnis von 40%.

squirrel_widget_167834

Was ist ein Mesh-Netzwerk? Es mag langweilig klingen, aber es zahlt sich zehnmal aus, da dieses unsichtbare Netzwerk die Stärke Ihres Wi-Fi-Signals erweitert, um eine größere Entfernung zurückzulegen, Schwachstellen zu verstärken und sicherzustellen, dass alle Ihre Technologien die beste Signalgeschwindigkeit haben, wenn sie weiter entfernt sind vom Hauptrouter.

Wenn Sie auf Netflix Spin-outs erhalten haben, da es zum 30. Mal während eines Films gepuffert wird, hilft diese Art der Einrichtung dabei, ein Ende zu finden.

Wenn Sie drei Einheiten im Paket haben, können Sie alle drei Einheiten miteinander verbinden, entweder an verschiedenen Stellen in Ihrem Haus, oder sie sogar drahtlos verketten, um Signale beispielsweise über Ihren Garten zu übertragen - vielleicht in ein Büro, das Sie gebaut haben am Ende?

Darüber hinaus ist der eigenständige Eero Wi-Fi-Router / Extender von Amazon mit 40% Rabatt erhältlich - jetzt 59,40 £ statt 99 £ .

squirrel_widget_167762

Dieses einzelne Standalone-Gerät wird zu Ihrem vorhandenen Router hinzugefügt, um das Signal zu verstärken. Es ist eine ordentliche, einfachere Lösung.

Schreiben von Jason Denwood. Bearbeiten von Mike Lowe.