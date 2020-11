Jetzt hat Echo Dot with Clock seinen Preis bei Amazon UK gesenkt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon UK reduziert seinen Echo Dot mit Clock - ja, das neue sphärische Modell. Der Preis liegt jetzt bei 38,99 £ anstelle von 59,99 £ . Es sind also auf der ganzen Linie 10 Pfund mehr als beim Standard-Echo Dot, genau wie vor dem Verkauf.

Der Dot der 4. Generation ist heutzutage ein großartiger eigenständiger Lautsprecher für Musik, während er mit Hilfe der Alexa-App einfacher als je zuvor einzurichten ist. Der Dot with Clock bietet alle Funktionen von Alexa, während es auch eine wichtige LED-Uhr gibt, die auch die aktuelle Lautstärke oder Temperatur anzeigen kann, wenn Sie Alexa nach dem Wetter fragen.

Es ist auch mit allen wichtigen Musikdiensten wie Spotify, Amazon Music, Apple Music und Deezer kompatibel, zusätzlich zu Radio von TuneIn und BBC Sounds.

In unserem Echo Dot with Clock-Test sagten wir: "Wenn Sie nach einem intelligenten Lautsprecher für einen Schreibtisch oder Nachttisch suchen, ist der Dot with Clock ein Kinderspiel - aber Sie erhalten den Standard-Dot, wenn Sie die Uhr nicht benötigen." Kurs."

Wenn Sie den Standard-Echo-Punkt möchten, der im Moment auch zu einem ziemlich süßen Preis erhältlich ist.

Schreiben von Dan Grabham.