Holen Sie sich 21 € Rabatt auf den neuen Echo Dot bei Amazon UK, jetzt 29 €

(Pocket-lint) - Amazon hat viel mit dem neuesten Echo Dot der 4. Generation zu tun, mit einer Ersparnis von 35 Prozent. Der Preis liegt jetzt bei 28,99 £ anstelle von 49,99 £ .

Der Echo Dot ist mit Alexa der beliebteste Smart-Lautsprecher von Amazon und wurde jetzt in Kugelform mit besserem Klang und dem Lichtring unten neu erfunden. Es ist sicherlich ästhetisch ansprechender als sein Vorgänger.

Alle Funktionen von Alexa sind an Bord, z. B. die Unterstützung von Fähigkeiten sowie die Steuerung des Smart Homes und die Kompatibilität mit allen wichtigen Musikdiensten wie Spotify, Amazon Music, Apple Music und Deezer sowie Radio von TuneIn und BBC Sounds und Podcasts und Hörbücher von verschiedenen Anbietern. In unserem Testbericht sagen wir, dass der Dot mehr denn je einer Mini-Version des Echo in voller Größe ähnelt und dank neuer Interna auch besser klingt und funktioniert als je zuvor.

Es ist heutzutage ein viel besserer Standalone-Lautsprecher für Musik, während es mit Hilfe der Alexa-App einfacher als je zuvor einzurichten ist.

Wenn Sie den Punkt mit Uhr wollen, ist er im Moment auch zu einem ziemlich süßen Preis erhältlich. Es ist eine großartige Option am Bett.

Schreiben von Dan Grabham.