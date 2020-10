Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Fire-Tablets sollen ein neues Menü erhalten, mit dem Sie Alexa-kompatible Smart-Home-Geräte einfach steuern können.

Amazon kündigte (über ZDNet und Engadget ) am 27. Oktober 2020 das neue Menü an. Das exklusive Fire-Tablet namens Device Dashboard wird anscheinend ab Dienstag eingeführt und kann über eine neue Smart Home-Schaltfläche links in der Navigation aufgerufen werden Bar.

Berichten zufolge ist die neue Benutzeroberfläche für den Fall gedacht, dass „Berühren möglicherweise bequemer als Sprache ist“. Beachten Sie, dass Fire-Tablets und andere Alexa-Geräte Smart-Home-Geräte seit langem über gesprochene Befehle steuern können, sodass das Geräte-Dashboard mehr Möglichkeiten eröffnet Stellen Sie sich vor, Sie montieren ein Fire-Tablet als Touchscreen-Smart-Home-Hub.

Laut Amazon müssen Sie keine App schließen, um auf das Geräte-Dashboard Ihres Fire-Tablets zuzugreifen. Öffnen Sie es einfach über die Navigationsleiste. Es ist jedoch nur auf neueren Amazon-Tablets wie 2018 Fire HD 8, 2019 Fire 7 , 2019 Fire HD 10 und 2020 Fire HD 8 verfügbar.

Weitere Informationen zu Alexa- und Fire-Tablets und deren Funktionsweise finden Sie in unseren Anleitungen:

Schreiben von Maggie Tillman.