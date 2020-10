Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon vergünstigt eine Reihe eigener Geräte für den Prime Day 2020, einschließlich der Fire TV-Neufassung, die jetzt zum halben Preis angeboten wird.

Diese DVR-Box ist eine zwei Jahre alte Ergänzung des Fire TV-Angebots an Home-Entertainment-Geräten und kann Sendungen von einer HD-Antenne streamen, um sie auf Ihrer Echo-Show, Amazon Fire TV oder einem mobilen Gerät anzusehen. Es kann sogar aufgezeichnetes Live-TV an Ihre Echo-Show senden - bis zu vier Shows gleichzeitig, damit Sie auf mehreren Geräten streamen können. Und dank der integrierten Alexa können Sie beispielsweise Aufnahmen mit Ihrem Vooice löschen oder planen.

Im Wesentlichen bietet es Ihrem TV-Setup mehr Flexibilität.

Fire TV Recast verfügt über zwei Tuner und einen 500-GB-DVR, es gibt jedoch auch eine 1-TB-Option mit vier Tunern . Beide Modelle sind um 100 US-Dollar reduziert.

Laut Amazon kann Fire TV Recast in den Channel Guide aufgenommen werden und Sie können damit lokale Nachrichten und Kanäle wie ABC, The CW und NBC ansehen. Außerdem hilft Ihnen eine Funktion in der Alexa-App dabei, herauszufinden, wo Sie Ihre HD-Antenne für ein gutes Signal platzieren können.

Die Neufassung von Fire TV kostet normalerweise 229,99 US-Dollar und kostet jetzt 129 US-Dollar (zwei Tuner) und 179 US-Dollar (vier Tuner). Es wurde erstmals im Jahr 2018 veröffentlicht.

Schreiben von Maggie Tillman.