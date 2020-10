Amazon UK enthüllt frühe Prime Day-Angebote: Großartige Rabatte auf Echo und Kindle-Geräte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am Amazon Prime Day öffnet Amazon seine Türen für Schnäppchenjäger mit einem riesigen Online-Verkauf und beginnt heute Abend um Mitternacht in Großbritannien und den USA.

Amazon hat jedoch bereits einige frühe Prime Day-Angebote für Echo-Geräte und den Kindle Paperwhite veröffentlicht. Es gibt einige atemberaubende Angebote für Amazon Echo Studio und den Echo Dot. Informieren Sie sich über die neuesten Angebote und Angebote im Amazon Prime Day Deals Hub von Amazon .

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, müssen Sie sich bei Amazon Prime anmelden. Amazon Prime ist effektiv der Mitgliederservice von Amazon. Sie erhalten eine ganze Reihe von Vorteilen durch frühzeitigen Zugriff auf Angebote, Prime Video, kostenlose Lieferung und vieles mehr.

Es gibt eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Es lohnt sich also, sich auf die Prime Day-Einkaufsangebote vorzubereiten:

Dies ist nur der Anfang der Angebote von Amazon Prime Day. Wir werden alle tollen Angebote im Auge behalten. Behalten Sie also unsere besten Prime Day-Angebote für Großbritannien im Auge. Wenn Sie in den USA sind, haben wir auch eine Seite mit US Prime Day-Angeboten .

Schreiben von Dan Grabham.