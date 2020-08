Erhalten Sie 25 Prozent Rabatt auf die intelligente Überwachungskamera Blink XT2 für den Innen- und Außenbereich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat die ausgezeichnete und fast neue Blink XT2-Überwachungskamera sowohl in den USA als auch in Großbritannien mit einem Preisnachlass von 25 USD / 25 GBP rabattiert, was ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt.

Die neue Kamera bietet Außenfunktionen als Verbesserung gegenüber der Kamera der ersten Generation. Der Blink XT2 ist wetterbeständig (Schutzart IP65), während standardmäßig Full-HD-Aufnahmen vorhanden sind. Sie erhalten auch Zwei-Wege-Audio und Infrarot-Nachtsicht.

squirrel_widget_161119

Die Kameras sind für eine einfache Einrichtung ohne Werkzeug oder Verkabelung ausgelegt. Außerdem gibt es im Gegensatz zu Geräten von Ring, die ebenfalls im Besitz von Amazon sind, keinen wiederaufladbaren Akku. Stattdessen arbeitet der XT2 mit zwei täglichen AA-Batterien. Die angegebene Batterielebensdauer beträgt jedoch zwei Jahre, sofern Sie nur 60 Sekunden pro Tag aufnehmen.

Das ist einem stromsparenden Prozessor zu verdanken. Tatsächlich geht Blink davon aus, dass Sie mit einem einzigen Satz AA-Batterien satte 80.000 Sekunden Video erhalten können.

Der XT2 verfügt außerdem über eine verbesserte Bewegungserkennung. Wie bei Ringgeräten können Sie Aktivitätszonen anpassen, damit Sie nicht so viele falsche Warnungen und Benachrichtigungen erhalten.

Natürlich funktioniert die Kamera mit Alexa und Sie können das Livestream-Video des XT2 über Ihren Echo Spot, Ihre Echo Show und Fire TV anzeigen. Sagen Sie einfach "Alexa, zeigen Sie mir den [Kameranamen]", um das Video zu sehen.

Schreiben von Dan Grabham.