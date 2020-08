Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bei Amazon ist ein neues Zubehör erhältlich, das speziell für den Echo Flex entwickelt wurde und es in eine Uhr verwandelt.

Der so genannte Smart Clock-Aufsatz wird an den USB-Anschluss an der Unterseite des Smart-Lautsprechers angeschlossen und bietet eine Anzeige, auf der Sie die Uhrzeit oder die verbleibende Zeit eines Timers anzeigen können. Es verfügt auch über einen eingebauten Sensor, mit dem die Helligkeit während des Tages automatisch angepasst werden kann.

Entwickelt, um einwandfrei mit dem Amazon Echo Flex zu funktionieren, wird es bei Amazon unter der Marke Third Reality verkauft, die auch Bewegungsmelder, Nachtlichter und anderes intelligentes Zubehör herstellt, das mit den Echo-Geräten von Amazon funktioniert. Schließen Sie es einfach an, und es zeigt die Zeit basierend auf Ihrer Zeitzone an, oder es zeigt alle Timer an, die Sie über Standard-Alexa-Befehle eingestellt haben. Es ist ein ziemlich einfaches Gerät.

Das einzig mögliche Problem ist, dass der Echo Flex ein einzelnes Zubehör gleichzeitig unterstützt. Wenn Sie es also bereits mit dem Nachtlicht- oder Bewegungssensor von Third Reality gekoppelt haben, können Sie die Uhr nicht verwenden. Denken Sie daran, dass es auch den Amazon Echo Dot mit Uhr für 59,99 USD gibt, den Sie als Alternative kaufen können. Es ist buchstäblich nur ein normaler Echo Dot, aber mit einer eingebauten Uhr zum Anzeigen der Uhrzeit und der Timer.

Die Smart Clock kostet in den USA , wo sie kürzlich eingeführt wurde, 14,99 US-Dollar . Es ist jetzt in Großbritannien erhältlich und kostet £ 14.99. Der Echo Flex kostet $ 25 / £ 25.

Das Echo Flex ist vielleicht das kleinste Echo von Amazon. Es wird an die Wand angeschlossen, verfügt über eine integrierte Alexa und verfügt über einen kleinen Lautsprecher und ein Mikrofon.

Schreiben von Maggie Tillman.