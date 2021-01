Alexa Bluetooth: So verwenden Sie Ihr Amazon Echo als Bluetooth-Lautsprecher

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dank Amazon sind intelligente Lautsprecher in den letzten Jahren zum Trend geworden. Egal, ob Sie Ihre Musik zum Hören von Musik in mehreren Räumen verwenden, Smart-Home-Befehle per Spracheingabe erteilen oder nur beim Kochen Timer einstellen, sie können viel tun.

Während all die sprachaktivierten Dinge großartig sind, gibt es Zeiten, in denen Sie nur eine Verbindung zu einem normalen Bluetooth-Lautsprecher herstellen müssen, und Echo tut dies auch. In diesem Handbuch zeigen wir Ihnen, wie Sie von Ihrem Telefon aus eine Verbindung herstellen, um es als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden.

Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Ihr Echo mit einem anderen Bluetooth-Audiogerät verbinden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie einen kleineren Echo Dot und / oder eine viel besser klingende Stereoanlage mit Bluetooth-Ausstattung haben, von der Sie lieber Audio hören möchten. Aber zuerst verbinden Sie Ihr Telefon ...

Bevor Sie etwas mit dem Echo-Lautsprecher selbst tun, stellen Sie sicher, dass Bluetooth Ihres Telefons eingeschaltet ist und Sie sich auf Ihrem Bluetooth-Pairing-Bildschirm befinden.

Auf dem iPhone:

Öffnen Sie Einstellungen> Bluetooth

Bluetooth einschalten (falls noch nicht geschehen)

Scrollen Sie nach unten, wo "Andere Geräte" steht.

Auf Android (Prozess unterscheiden sich geringfügig nach Hersteller):

Öffnen Sie Einstellungen> Verbindungen> Bluetooth

Bluetooth einschalten (falls noch nicht geschehen)

Tippen Sie auf "Scannen" oder "Neues Gerät koppeln" (unabhängig von Ihrer Android-Version).

Jetzt zeigt die Liste auf Ihrem Telefon automatisch alle Geräte in der Nähe an, die sich im Pairing-Modus befinden.

Jetzt ist es an der Zeit, die intelligenten Fähigkeiten Ihres Amazon Echo zu nutzen. Sagen Sie einfach "Alexa, Paar" oder "Alexa, Bluetooth ein", und es sollte anfangen, sein blaues Licht zu pulsieren und zu suchen.

Sobald Sie dies getan haben, sollte das Echo in der Liste auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt werden. Tippen Sie auf den Namen in der Liste und bestätigen Sie die Kopplung. Jetzt sind Sie verbunden und Musik oder Audio von Ihrem Telefon werden jetzt über das Echo abgespielt, als wäre es ein Standard-Bluetooth-Lautsprecher.

Wenn Sie jetzt von Ihrem Echo aus eine Verbindung zu diesem bestimmten Telefon herstellen möchten, können Sie einfach "Alexa, Verbindung zu [Gerätename]" oder "Verbindung zu meinem Telefon herstellen" sagen.

Um die Verbindung zu trennen, wählen Sie einfach manuell die Option zum Trennen im Bluetooth-Menü Ihres Telefons aus. Oder sagen Sie "Alexa, trennen Sie die Verbindung zu meinem Telefon".

Führen Sie die folgenden einfachen Schritte aus, um mit Ihrem Echo eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Audiogerät herzustellen (für eine bessere Audioqualität):

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth-Lautsprecher / Ihre Stereoanlage im Pairing-Modus befindet

Öffnen Sie die Amazon Alexa App auf Ihrem Handy

Suchen Sie nach "Geräte" und tippen Sie auf "Echo & Alexa".

Tippen Sie nun auf das gewünschte Echo-Gerät

Tippen Sie auf das Zahnradsymbol für die Einstellungen

Tippen Sie unter "Drahtlos" auf "Bluetooth-Geräte".

Drücken Sie auf "Neues Gerät koppeln".

Jetzt sollte Ihr Lautsprecher / Soundsystem in der Liste auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden. Tippen Sie auf das System, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Jetzt ist Ihr Echo drahtlos mit einem externen Audiogerät verbunden.

Um jederzeit wieder eine Verbindung herzustellen, können Sie mit Ihrem Sprachbefehl "Alexa, Verbindung zu meinem Lautsprecher herstellen" sagen. Dies geschieht automatisch. Um die Verbindung zu trennen, sagen Sie "Alexa, trennen Sie die Verbindung zu meinem Lautsprecher".

Schreiben von Cam Bunton.