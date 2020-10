Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat die Preise für einige seiner Echo Show-Modelle in frühen Prime Day-Angeboten gesenkt, sodass Sie über Alexa Calling ganz einfach mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und gleichzeitig viel Geld für die Hardware sparen können.

Mit dem winzigen, aber brillanten Show 5-Smart-Display erhalten Sie bei Amazon UK nur 39,99 € zurück . Das ist eine Ersparnis von £ 40 gegenüber dem üblichen Preis von £ 79,99.

squirrel_widget_148875

Die Amazon Echo Show 5 ist eine kleinere Version des ursprünglichen Echo Show Smart Assistant mit Bildschirm. Als solches gibt es volle Alexa-Unterstützung, so dass es den vollen Funktionsumfang hat, aber ohne so viel Platz in Anspruch zu nehmen. Es ist ideal für einen Schreibtisch oder einen kleinen Tisch.

Amazon hat auch den Preis für die Echo Show 8 gesenkt, etwas größer und mit besserer Klangqualität. Auch hier haben Sie immer noch alle Funktionen von Alexa, sodass Sie Fragen beantworten, Ihr Smart Home steuern, Musik abspielen und Alexa Calling anbieten können.

Amazon hat den Preis um massive £ 60 gesenkt, jetzt nur noch £ 59,99 .

squirrel_widget_167746

Sie können auch Videoanrufe über Skype tätigen oder Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio und Apple Music und vieles mehr hören.

Hier können Sie die besten Angebote für den Prime Day verfolgen.

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Chris Hall.