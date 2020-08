Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon UK gewährt während des Sommerschlussverkaufs einige Rabatte auf seine Echo-Geräte, und dieses Angebot für das Echo Plus 2 ist einen Blick wert.

Zu den Verkäufen von Amazon gehört ein guter Rabatt auf das neueste Amazon Echo Plus 2. Dieser Lautsprecher klingt großartig und sieht großartig aus. Es ist im besten Fall ein Schnäppchen, aber mit einem Rabatt von £ 70 auf £ 59,99.

Das Amazon Echo Plus 2 wurde 2019 neu gestaltet, um die Audioqualität für einen satteren Klang zu verbessern und es für einen moderneren Look in Stoff zu wickeln. Der Echo Plus ist daher ein großartiger Lautsprecher, der von Alexa unterstützt wird und Musik liefert, auf Ihre Anfragen reagiert und eine Vielzahl von Smart-Home-Geräten steuert.

Es enthält einen ZigBee-Controller, sodass es mit einigen Smart-Home-Geräten gekoppelt werden kann, ohne dass ein separater Hub erforderlich ist. Es hat auch einen Temperatursensor, so dass Sie fragen können, wie hoch die Temperatur auch ist.

Es gibt auch eine Menge auf dem Echo Dot, der 20 £ vom geforderten Preis abwirft, so dass Sie einen für 29,99 £ bekommen können.

Der Echo Dot ist kompakt, aber leistungsstark und bietet das Alexa-Erlebnis in einem kompakten Lautsprecher, den Sie überall in Ihrem Zuhause aufstellen können. Es ist ideal, um die Berichterstattung von Alexa zu erweitern.

Schließlich wird das Echo rabattiert, obwohl dies nicht der beste Preis ist, den wir dieses Jahr auf dem Echo gesehen haben. Trotzdem ist es ein gesunder Rabatt von £ 35 auf den Amazon Smart Speaker, was bedeutet, dass Sie einen für £ 54.99 abholen können.

Es ist nicht abzusehen, wie lange diese Angebote noch gültig sind. Wenn Sie also nach einem neuen Echo suchen, kaufen Sie am besten unverzüglich.

Schreiben von Chris Hall.