So verwenden Sie Amazon Alexa zum Senden von Nachrichten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alexa kann seit einigen Jahren Textnachrichten senden.

Nachrichten können an das Mobiltelefon des Kontakts gesendet werden, anstatt nur Nachrichten über die Alexa-App zu senden. Es gibt jedoch eine Einschränkung, die wir gleich ansprechen werden.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Textfunktionalität von Alexa wissen müssen.

Sie benötigen ein unterstütztes Echo-Gerät, um Nachrichten zu senden. Sie benötigen außerdem ein mobiles Gerät mit installierter Alexa-App und iOS 10 oder Android 5.1 oder höher.

Wählen Sie in der Alexa-App "Kommunizieren" und erteilen Sie Berechtigungen für Anrufe und Nachrichten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Importieren Sie die Kontaktliste Ihres Telefons, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Gehen Sie auf Ihr Echo-Gerät zu, das eingeschaltet und mit Ihrem lokalen WLAN verbunden sein soll, und sagen Sie "Senden Sie eine Nachricht an [Kontaktname]". Nach Bestätigung des Empfängers fragt Alexa, was Sie senden möchten, und sendet die SMS schließlich mit Ihrem Mobiltelefon (möglicherweise fallen Gebühren für den Mobilfunkanbieter an).

Sie können auch eine Nachricht in der Alexa-App senden. Gehen Sie zu Kommunikation und wählen Sie Nachricht. Wählen Sie dann den Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus. Der Empfänger hier muss ein Alexa-Gerät oder die Alexa-App haben (er wird mit ziemlicher Sicherheit beides haben und nicht das eine oder andere).

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 3 February 2021

Schreiben von Maggie Tillman und Elyse Betters.