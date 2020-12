32 lustige Dinge, um Alexa dieses Weihnachten zu fragen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In Anbetracht der erstaunlichen Schnäppchen auf Amazon Echo-Geräten in letzter Zeit haben Sie sich oder einen geliebten Menschen möglicherweise bereits ein Echo, Echo Plus oder ein anderes Alexa-fähiges Gerät gegönnt.

Oder Sie hoffen, am Weihnachtstag selbst einen unter dem Baum zu finden. In jedem Fall möchten Sie gerne Sätze ausprobieren, die der Sprachassistent versteht und auf die er reagiert.

Amazon selbst hilft mit einer großen Liste von Weihnachtsbefehlen, die Sie ausprobieren können. Sie können Alexa sogar dazu bringen, einen ganzen klassischen Weihnachtsroman kostenlos vorzulesen.

Hier sind einige der festlichen lustigen Sätze, die Sie mit Ihrem neuen (oder vorhandenen) Alexa-fähigen Gerät ausprobieren können:

"Alexa glaubst du an den Weihnachtsmann?"

"Alexa, wer ist auf der frechen Liste?"

"Alexa singt Auld Lang Syne"

"Alexa, was willst du zu Weihnachten?"

"Alexa, was machst du für Neujahr?"

"Alexa öffne den Adventskalender"

"Alexa, wie hässlich ist dein Weihnachtspullover?"

"Alexa sing dein neues Weihnachtslied"

"Alexa singt ein Weihnachtslied"

"Alexa singt Jingle Bells"

"Alexa las Es war die Nacht vor Weihnachten"

"Alexa, wie viele schläft bis Weihnachten?"

"Alexa, wo ist der Weihnachtsmann?"

"Alexa erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte"

"Alexa, ich wünschte, es könnte jeden Tag Weihnachten sein."

"Alexa ist die Hard ein Weihnachtsfilm?"

"Alexa, was ist der beste Weihnachtsfilm?"

"Alexa, was ist der schlimmste Weihnachtsfilm?"

"Alexa, kannst du Santas Rentier nennen?"

"Alexa, wie viele Kalorien enthält ein Weihnachtspudding?"

"Alexa, was ist der heutige Weihnachtsgenuss?" - Sie können jeden Tag bis Heiligabend ein Weihnachtsfest überraschen.

"Alexa, spiele Musik für eine Weihnachtsfeier"

"Alexa, spiele familienfreundliche Weihnachtsmusik"

"Alexa, spiel ein Quizspiel"

Es gibt auch einige andere neue Sätze und Fragen, die Sie stellen können, einige frech:

"Alexa, ich bin neugierig" - Alexa wird Ihnen alle möglichen interessanten Fakten über Schlangen, Informatik, Biologie und vieles mehr erzählen

"Alexa, wo ist mein Zeug?"

"Alexa, was ist dein Lieblingssport?"

"Alexa, was liest du?"

"Alexa, was sind deine Top-Fähigkeiten?"

"Alexa, wie lang ist die Themse?"

"Alexa, wann haben sich die Beatles getrennt?"

"Alexa, ich bin dein Vater!"

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Dan Grabham.