Alexa verdoppeln: So verwenden Sie mehrere Amazon Echo-Geräte zusammen

(Pocket-lint) - Das Amazon Echo hatte einen rasanten Start und etablierte sich als eines der heißesten Smart-Home-Geräte, unterstützt vom kleineren Echo Dot, einem fähigen Kumpel, der seine verbundenen Fähigkeiten in einem kleineren Paket vereint. Amazon hat sich nicht verlangsamt und sein Angebot an Lautsprechern sowie die von ihnen angebotenen Funktionen erweitert.

Wir beschäftigen uns damit, wie es ist, mit Alexa auf zahlreichen Geräten zu leben, mit mehreren Echo oder mehreren Punkten, die in Ihrem Haus verteilt sind, und ob es einen großen Vorteil gibt. Mit dem bevorstehenden Prime Day wird es sicher einige Angebote für Echo-Geräte geben.

Das Hinzufügen eines neuen Echos oder Punkts zu Ihrem Zuhause ist unkompliziert. Befolgen Sie dazu die gleichen Schritte wie beim Einrichten Ihres ersten Geräts. Öffnen Sie die Alexa-App, tippen Sie auf das Gerätesymbol in der unteren Leiste und klicken Sie dann auf das Symbol "+" in der oberen rechten Ecke. Folgen Sie dann dem Vorgang wie zuvor. (Sie können das gleiche Ergebnis mit Ihrem Alexa-Konto auf einem Desktop-PC erzielen, wenn Sie dies im Abschnitt "Einstellungen" bevorzugen.)

So einfach ist das wirklich. Durch die Verknüpfung mit einem vorhandenen Konto werden die Fähigkeiten der vorhandenen Geräte übernommen, sodass nicht alle einzelnen Elemente erneut eingerichtet werden müssen.

Die nächste Entscheidung ist, wo Sie Ihr neues Echo platzieren möchten. Amazon hat das Echo so entwickelt, dass es intelligent genug ist, um auf Ihre Befehle im ganzen Raum zu reagieren. Die Geräte verwenden "Echo Spatial Perception", was bedeutet, dass das Echo, das Ihnen am nächsten ist, dasjenige sein sollte, das reagiert. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie das ursprüngliche Echo oder eines der Geräte der neuen Generation verwenden.

In den Anfangszeiten konnten Sie das System verwirren, wenn mehr als ein Gerät versucht zu antworten, aber da das System ausgereift ist, scheint dies kein Problem mehr zu sein.

Die Einrichtung ist einfach. Was können Sie also mit mehreren Amazon Echos tun und was nicht?

In Wirklichkeit ändert sich nicht viel, wenn mehr Echo-Geräte vorhanden sind - außerhalb von Stereo-Pairing und Alexa Home Theater / Cinema, worüber wir weiter unten sprechen werden. Die Kernfunktionalität von Alexa und dem Echo (ob das nun der Punkt ist oder nicht) ändert sich nicht wirklich, wenn es verdoppelt wird, mit minimaler Synchronisation zwischen den beiden.

Es gibt einige Bereiche, in denen alle Echos in Harmonie singen, aber zum größten Teil arbeitet jeder als Individuum.

Mit Amazon können Sie in der Alexa-App ein Multi-Room-Setup erstellen, mit dem Sie Musik auf mehreren Echo-Geräten in Ihrem Zuhause abspielen können. Dies ist die einfachste Möglichkeit, mehrere Echo-Geräte zu verwenden.

Wir haben bereits erläutert, wie Sie diese Musikoption für mehrere Räume einrichten. Dies bedeutet jedoch, dass Sie problemlos Musik in Ihrem ganzen Haus hören können, ohne in ein System wie Sonos investieren zu müssen.

Sie können Musik von Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music oder TuneIn Radio auf mehreren Echos abspielen, sodass Sie Audio an einer Reihe von Orten ganz einfach synchronisieren können.

Leider können Sie mit einem Echo Dot keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Lautsprecher herstellen, während Sie Teil einer Gruppe mit mehreren Räumen sind. Wenn Sie beispielsweise im Wohnzimmer einen Echo Dot hatten, der an einen Verstärker angeschlossen war, konnten Sie diese Verbindung nicht aufrechterhalten, während Sie gleichzeitig auf dem größeren Amazon Echo in der Küche oder im Schlafzimmer spielten.

Die Gruppierung mehrerer Räume funktioniert auch nicht mit Lautsprechern von Drittanbietern, die Alexa verwenden ( wie Sonos One ). Sie gilt nur für die eigenen Lautsprecher von Amazon. Diese Gruppe enthält zwar eine Reihe von Lautsprechern, bietet Ihnen jedoch nicht die Flexibilität, die Apple AirPlay 2 beim Gruppieren bietet.

Sie können jederzeit Musik aus verschiedenen Quellen auf verschiedenen Echos abspielen. Sie können beispielsweise TuneIn Radio im Schlafzimmer und Spotify in der Küche spielen. Das ist ein praktischer Weg, um die Familie glücklich zu machen.

Sie können aber auch jeden Ihrer Echos bitten, Musik auf anderen Echos zu spielen, die Sie haben. Sie können beispielsweise Ihre Echo-Show in der Küche bitten, Spotify-Musik auf Ihrem Echo Plus abzuspielen - und dies ist eine hervorragende Möglichkeit, Musik in Ihrem Zuhause zu steuern.

Stereo-Pairing ist eine Funktion, die 2018 mit der zweiten Generation von Echo Plus und der dritten Generation von Echo Dot eingeführt wurde, aber auch mit der dritten Generation von Echo (2019) funktioniert. Das Pairing ist einfach: Genau wie beim Erstellen einer Gruppe mit mehreren Räumen besteht die Möglichkeit, ein Stereopaar zu erstellen.

Die Einschränkung hier ist, dass Sie den gleichen Lautsprechertyp haben müssen: also zwei Echo, zwei Echo Plus, zwei Echo Dot oder zwei Echo Studio. Mit der Ankunft des Echo der dritten Generation ändern sich die Regeln geringfügig, da das Echo der dritten Generation mit dem Echo Plus der zweiten Generation in Stereo gepaart wird.

Nach dem Pairing haben Sie jedoch ein viel besseres Musiksystem - und mit der Option, das Echo Sub in die Mischung aufzunehmen , ist jetzt ein 2.1-System möglich - und es klingt wirklich gut. Das Hinzufügen des Sub erfolgt über den gleichen Vorgang wie oben.

Dies ist eine neue Erweiterung der Fähigkeiten des Echo, mit der Sie ein Soundsystem erstellen können, das mit Ihrem Fire TV funktioniert. Auch hier müssen Sie über die richtigen Lautsprecher sowie einen kompatiblen Fire TV Stick oder Fire TV Cube verfügen, damit Sie ein Home Entertainment-Setup für Ihren Fernseher erstellen können.

Wir haben detailliert beschrieben, wie dies funktioniert und welche Geräte hier kompatibel sind .

Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Echo-Geräte zu verwenden, um den Klang Ihres Fernsehgeräts zu verbessern. Sie funktioniert jedoch nur mit Audio, das von Ihrem Fire TV-Gerät stammt. Dies gilt nicht für Inhalte aus anderen Quellen (z. B. einem Tuner oder einer Kabelbox). Daher funktioniert dieses Setup möglicherweise nur, wenn Sie ein schwerer Streamer sind.

Dies ist ein Bereich, in dem das Echo nicht so gut ist. Da alle Geräte in Ihrem Amazon-Konto angemeldet sind, versuchen alle, Musik von demselben Konto abzuspielen, da sie davon ausgehen, dass jeder derselbe Benutzer ist. Das bedeutet, dass Sie auf Geräten derselben Quelle keine unterschiedliche Musik abspielen können. Wenn Spotify beispielsweise in der Küche spielt und jemand fragt, ob Spotify im Schlafzimmer gespielt werden soll, wechselt es von einem Ort zum anderen.

Einige Familienkonten unterstützen jedoch mehrere Streams - sowohl Apple Music als auch Amazon Music -. Wenn Sie sich also für ein Familienkonto mit diesen Diensten anmelden, können Sie verschiedene Musik auf Ihren Echo-Geräten im ganzen Haus streamen. Es gibt den zusätzlichen Vorteil, dass alle Familienmitglieder, die Musik auf ihren Handys außerhalb des Hauses haben möchten, diese auch erhalten.

Wenn Sie kein Familienkonto haben, wechselt Ihr Echo höchstwahrscheinlich den Stream von einem Gerät auf ein anderes, sodass nur eines abgespielt wird.

Bluetooth-Verbindungen werden separat behandelt und sind bei Ihren Echo-Geräten nicht üblich. Dies ist sinnvoll, da Sie möglicherweise nicht möchten, dass sich die Geräte gegenseitig stören oder eine Verbindung zu einem Bluetooth-Lautsprecher in einem anderen Raum herstellen.

Wir haben festgestellt, dass die Bluetooth-Konnektivität auf dem Echo Dot nahtlos ist. Nach der erstmaligen Einrichtung kann Alexa leicht angewiesen werden, eine Verbindung zu meinem Lautsprecher herzustellen, um die Verbindung wiederherzustellen. Wie bereits erwähnt, wird Multi nicht unterstützt -Zimmer in dieser Gestalt.

Einige Dinge werden mit Ihrem Alexa-Konto synchronisiert und sind daher auf den verschiedenen Echo-Geräten verfügbar, die Sie möglicherweise im ganzen Haus verteilt haben. Fügen Sie Ihrer To-Do-Liste oder Einkaufsliste etwas hinzu, das auch an anderer Stelle sofort verfügbar ist.

Die Einkaufsliste ist praktisch, da sie in der App gespeichert ist. Sie können also über jedes Echo-Gerät mündlich Dinge zu Ihrer Liste hinzufügen, um sie beim nächsten Einkauf auf Ihrem Telefon zu überprüfen.

Natürlich sind auf allen Echo-Geräten Dinge wie synchronisierte Kalender oder Informationen aus von Ihnen eingerichteten Fähigkeiten verfügbar.

Das Echo eignet sich hervorragend zum Einstellen von Timern und Alarmen, um Sie morgens aufzuwecken oder um Sie daran zu erinnern, wann das Kochen des Essens beendet ist oder die Waschmaschine geleert werden muss.

Jetzt sind Timer und Alarme spezifisch für das Gerät, auf dem sie eingestellt sind. Wenn Sie einen Timer mit einem Echo Dot in der Küche einstellen, sollte dieser nicht zum Echo oder Echo Dot im Wohn- oder Schlafzimmer führen - aber manchmal haben wir diesen Alarm in verschiedenen Räumen gehört. Sie können auch Timer anhalten, was nützlich sein kann.

In der Alexa-App können Sie Ihrem Haushaltsprofil einen weiteren Amazon-Benutzer hinzufügen. Dies ist in mehrfacher Hinsicht von Vorteil, vor allem, da diese Person Zugriff auf ihre eigenen Inhalte (Musik, Hörbücher und Google Kalender) erhält.

Es lohnt sich auch, wenn Sie ein Amazon Prime-Konto haben, die andere Person jedoch nicht, da sie durch Hinzufügen zum Haushaltsprofil auch die Vorteile von Prime nutzen können. Hier können Sie mehr über die Vorteile erfahren und Ihre verwalten .

Sie können damit auch auswählen, wer die Echo-Geräte einrichtet und welchem Konto sie zugewiesen sind. Sie müssen die anderen Personen im Haus dazu bringen, die Alexa-App herunterzuladen und die Vertragsbedingungen zu unterzeichnen. Sobald die Konten verbunden sind, können Sie Alexa anweisen, zwischen den Profilen zu wechseln. Dies ist praktisch, um Inhalte zu verwalten, Bestellungen aufzugeben und vieles mehr.

Wenn Sie mehrere Amazon Echo-Geräte in Ihrem Haus haben, können Sie diese auch als Gegensprechanlage im ganzen Haus verwenden. Wenn Sie im Browser oder in der Alexa-App Einstellungen vornehmen, müssen Sie Ihre Geräte nur nach dem Raum benennen, in dem sie sich befinden. Dann können Sie von weitem in diesen Raum "vorbeischauen". Mit dieser Fähigkeit können Sie den Echos als Lautsprecher verwenden, um Ihre Nachricht zu senden.

Sie können dies von Ihrem Telefon aus tun, indem Sie die App öffnen, auf die Schaltfläche "Drop-In" klicken und dann das entsprechende Echo auswählen, mit dem Sie sprechen möchten. Dies ruft dann im Wesentlichen dieses Gerät von Ihrem Telefon aus auf und ermöglicht es Ihnen, mit jedem am anderen Ende zu sprechen. Alternativ können Sie zu einem anderen Echo an einer anderen Stelle im Haus "Alexa, komm ins Schlafzimmer" sagen.

Sie können bereits die Möglichkeiten dieses Systems erkennen - ob es in der Küche brummt, um zu fragen, ob das Abendessen fertig ist, oder ob Sie Ihre Kinder anrufen, ohne die Treppe hoch schreien zu müssen. Es funktioniert auch sehr gut - stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Geräte logisch benennen.

Beachten Sie, dass Sie mit Ihrem Echo-Gerät auch Anrufe bei Echo-Besitzern in Ihrer Kontaktliste tätigen können. Auf diese Weise können Sie kostenlos Anrufe an Personen in anderen Haushalten tätigen, was ebenfalls praktisch ist.

Es gibt auch eine Broadcast-Funktion: Sagen Sie "Alexa Announce" oder "Alexa Broadcast" und Sie können eine Nachricht über das gesamte Netzwerk in Ihrem Haus senden. Es ist ideal, um Leute zum Abendessen an den Tisch zu bringen.

Alexa kann verschiedene Sprachprofile erkennen, sodass sie weiß, mit wem sie spricht. Dies kann die Ergebnisse präziser machen und die Antworten auf die Person abstimmen, die mit ihr spricht. Ab September 2020 konnten Sie Sprachprofile für Erwachsene und Kinder einrichten, sodass Alexa weiß, wer fragt, und eine bessere Antwort geben kann.

Hier finden Sie eine vollständige Anleitung zum Einrichten von Sprachprofilen in Alexa.

Wenn Sie ein tägliches Konto bei Amazon Music haben, kann die Verwendung von Sprachprofilen bedeuten, dass Sie Ihre Vorlieben und nicht die eines anderen wiedergeben, oder Sie können das Einkaufen beispielsweise auf bestimmte Stimmen beschränken.

Der Vorteil des Zugriffs auf Alexas Funktionen hängt nicht vom Aufbau eines Super-Echo-Netzwerks in Ihrem Haus ab. Die intelligente Sprachsteuerung des Echo in Ihrem gesamten Haus verwenden zu können, ist der eigentliche Vorteil: Sie können Ihr Licht oder Ihre Heizung von oben oder unten über Sprache steuern. Wenn Sie einen Loft-Raum haben, bringt der Dot oder Flex eine Sprachsteuerung, die außerhalb der Reichweite Ihres Echo im Erdgeschoss liegt, und so weiter.

Mit der Unterstützung von Multiroom-Audio gibt es sicherlich etwas zu sagen, wenn Sie mehrere Amazon Echo-Geräte in unmittelbarer Nähe besitzen.

Da der Dot so erschwinglich ist und Sie ein Fan des Echo sind, lohnt sich die Erweiterung auf jeden Fall, auch wenn Sie damit nur die Sprachsteuerung für Ihre intelligenten Lichter oder die Heizung aus mehr Räumen im Haus erhalten.

