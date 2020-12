Erste Schritte mit Amazon Echo und Alexa

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ihr Amazon Echo- Gerät ist gerade eingetroffen und Sie haben möglicherweise einen Blick auf die Kurzanleitung in der Box von Amazon geworfen. Wissen Sie jedoch über die Grundeinstellungen hinaus, was Sie als Erstes mit Ihrem neuen Echo tun sollten?

Alexa ist der virtuelle Assistent in Amazon Echo-Geräten. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Alexa finden Sie unter Was kann Alexa tun?

Wir werden unsere Liste der wichtigsten Schritte durchgehen, um loszulegen. Schauen Sie sich jedoch zuerst dieses Video an, um die grundlegenden Schritte einschließlich der Ersteinrichtung mit der Alexa-App zu erfahren:

Wie bereits erwähnt, werden Sie in Ihrem Amazon Echo-Handbuch aufgefordert, die Alexa-App aus dem App Store oder von Google Play herunterzuladen .

Klicken Sie in der App auf Geräte und dann auf das Symbol + oben rechts. Dieser Teil der App ist in letzter Zeit etwas komplexer geworden, da die Anzahl der Alexa-fähigen Geräte (und was sie können) explodiert ist.

Tippen Sie auf Gerät hinzufügen und wählen Sie dann den Gerätetyp aus (normalerweise Amazon Echo). Wählen Sie schließlich die richtige Option aus der Liste der Echo-Geräte.

Alternativ können Sie diese Website verwenden , um ein neues Gerät einzurichten, unabhängig davon, ob Sie Ihr Echo zuerst einrichten oder zu einem späteren Zeitpunkt andere Geräte oder Dienste hinzufügen.

Obwohl die Alexa-App für den allgemeinen Gebrauch geeignet ist, können Sie den Browser bevorzugen, wenn Sie Probleme haben, z. B. Probleme beim Verbinden Ihres Amazon Echo mit einem BT Home Hub .

Mit einem im Echo eingebauten Lautsprecher eignet es sich hervorragend für Musik. Ihr Amazon Echo hat sofort Zugriff auf Ihre Amazon-Musikbibliothek - mit anderen Worten auf alles, was Sie bei Amazon gekauft haben, und, wenn Sie ein Abonnement haben, auf Amazon Prime-Musik oder den Amazon Music Unlimited- Abonnementdienst.

Es gibt auch das kostenlose TuneIn-Radio und die Möglichkeit, das Echo mit Ihrem Spotify-, Deezer- oder Apple Music-Konto zu verbinden.

Sie können den Standarddienst auch in einen dieser Dienste ändern. Gehen Sie dazu einfach zu Einstellungen> Musik (unter Alexa-Einstellungen) und ändern Sie unten Ihren Standardfilter für Musik und Obszönitäten.

Es ist auch erwähnenswert, dass Ihr Amazon Echo Ihnen Bücher mit einfachen Befehlen "Alexa, lies mein Buch" für die Audible-Wiedergabe oder "Alexa, lies mein Kindle-Buch" zum Lesen deiner Kindle-Bibliothek vorliest.

"Alexa, spiele mein Flash-Briefing" oder "Alexa, sag mir die Neuigkeiten" startet dein Amazon Echo und rezitiert Neuigkeiten.

Unter Einstellungen> Flash-Briefing können Sie aus einer Reihe verschiedener Nachrichtendienste auswählen, darunter BBC World Service, The Guardian, The Telegraph und mehr. Sie können auch die Reihenfolge ändern, in der Ihr Flash Briefing abgespielt wird.

Ihr Amazon Echo ist sehr praktisch, um Sie auf dem Laufenden zu halten, aber es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre täglichen Aktivitäten zu verwalten. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihren Google-, iCloud- oder Outlook-Kalendern herstellen, können Sie Alexa veranlassen, zu überprüfen, was heute oder zu einer bestimmten Stunde an einem zukünftigen Tag passiert.

Gehen Sie dazu einfach in der Browser-Oberfläche auf Einstellungen> Kalender. Sie müssen den Zugriff auf Ihren Kalender autorisieren, ansonsten ist die Einrichtung einfach. Sie können auch einen Standardkalender für Alexa auswählen, zu dem Ereignisse hinzugefügt werden sollen.

Alexa ist ziemlich schlau und es gibt eine Menge Dinge, bei denen sie helfen kann, aber Sie können den Nutzen Ihres Amazon Echo weiter verbessern, indem Sie relevante Fähigkeiten hinzufügen .

Sie können sie in der Alexa-App oder auf der Amazon-Website durchsuchen, wie Sie hier sehen können:

Fähigkeiten sind im Wesentlichen Plugins, mit denen Sie eine Vielzahl von Dingen erledigen können, z. B. Ihre letzte Mahlzeit bei Just eat bestellen oder UK-Radio hören . Kommen Sie einfach in den Bereich Fähigkeiten und suchen Sie nach etwas, das Ihren Anforderungen entspricht.

In unserem Artikel mit Tipps und Tricks zu Amazon Echo finden Sie einige Ideen zu anderen Fähigkeiten, die Spaß machen. Sie können sogar Ihr Fitbit anschließen, um zu sehen, wie gut Sie letzte Nacht geschlafen haben oder wie viele Schritte Sie im Laufe des Tages unternommen haben.

Es mag offensichtlich erscheinen, aber Alexa ist mit einer Reihe verschiedener Smarthome- Geräte kompatibel, sodass Sie alles von Ihrer Heizung bis zu Ihrer Beleuchtung steuern können, wenn Sie über geeignete Technologie in Ihrem Haus verfügen.

Aktivieren und verbinden Sie die relevanten Smart Home-Kenntnisse in der Benutzeroberfläche, um loszulegen. Mit Alexa können Sie alle möglichen Dinge steuern, z. B. die volle Kontrolle über Ihre Philips Hue-Beleuchtung oder die Einstellung der Heizung Ihres Nest-Thermostats .

Dieser ist nicht unbedingt notwendig, aber Sie könnten ihn nützlich finden, besonders wenn Sie jemanden namens "Alex" in Ihrem Haus haben.

In den Einstellungen jedes Echo-Geräts können Sie das Weckwort in etwas anderes ändern, obwohl die Auswahl ziemlich begrenzt ist. Leider gibt es keine Option für "Hal", aber Sie können Ihren Mini-Sci-Fi-Nerdgasmus erhalten, indem Sie ihn in "Computer" ändern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Jean Luc Picard und bestellen Sie sich eine Tasse heißen Earl Grey-Tee (vorausgesetzt, Sie haben einen angeschlossene Smart Tea Maker). Andere Weckwörter sind "Alexa", "Echo" oder "Amazon".

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Alexa zu hören, oder wenn die Musikwiedergabe zu laut ist, können Sie die Tasten oben auf dem Echo Dot drücken oder das Einstellrad am größeren Echo drehen, um es Ihren Wünschen anzupassen. Alternativ können Sie mit "Alexa, drehen Sie es auf", "Alexa, reduzieren Sie die Lautstärke" oder ähnlichen Befehlen schnell und einfach auch die Medienlautstärke ändern.

Sprachbefehle ändern auch die Lautstärke auf Zahlenbasis, wobei 10 am lautesten ist. Wir empfehlen dringend, eine Alarmlautstärke einzustellen, von der Sie sicher sind, dass sie laut genug ist, um Sie zu wecken, wenn Sie sie dafür verwenden möchten. Beachten Sie jedoch, dass Medien- und Alarmlautstärke derzeit angeschlossen sind und nicht separat angepasst werden können.

Standardmäßig sind alle Amazon Echo-Geräte so eingerichtet, dass Produkte direkt bei Amazon gekauft werden können. Als ob es nicht gefährlich genug wäre, eine Pizza mit nur Ihrer Stimme an Ihre Tür liefern zu lassen, können Sie mit nur wenigen Murmeln eine Reihe weitaus teurerer Produkte bestellen.

Um zu verhindern, dass Familienmitglieder Ihr Bankkonto beschädigen oder versehentlich unerwünschte Waren bestellen, können Sie unseren Leitfaden zur Einschränkung des Sprachkaufs mithilfe einer Stecknadel befolgen .

Jetzt haben Sie alle wichtigen Dinge eingerichtet. Probieren Sie etwas Dummes aus und lassen Sie sich von Alexa unterhalten. Lesen Sie, wie Sie mit Amazon Alexa unterhalten werden

Das Amazon Echo-Lineup wurde kürzlich mit der Fähigkeit aktualisiert, Multi-Room-Audio zu unterstützen. Dies ist eine großartige Ergänzung zu Alexas Fähigkeiten und bedeutet, dass Sie jetzt Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus hören können.

Wenn Sie das Glück haben, mehrere Amazon Echos gekauft oder erhalten zu haben, lesen Sie unseren Leitfaden zum Einrichten und Abspielen von Musik auf mehreren Amazon Echo-Geräten .

Diese Art von Update von Amazon zeigt, wie sich Echo ständig verbessert und Alexas Fähigkeiten um neue Fähigkeiten und Talente erweitert. Es lohnt sich, regelmäßig zu überprüfen, was neu ist und was Sie nutzen können, um Ihr Leben mit Ihrem Amazon Echo zu verbessern.

Schreiben von Adrian Willings und Dan Grabham. Bearbeiten von Britta O'Boyle.