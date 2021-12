Erste Schritte mit Amazon Echo und Alexa

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ihr Amazon Echo-Gerät ist gerade angekommen und Sie haben vielleicht einen Blick auf die Schnellstartanleitung im Karton von Amazon geworfen, aber wissen Sie über die grundlegende Einrichtung hinaus, was Sie als Erstes mit Ihrem neuen Echo tun sollten?

Alexa ist der virtuelle Assistent in Amazon Echo-Geräten – eine Einweisung in die Funktionsweise von Alexa finden Sie unter Was kann Alexa tun?

Wir sind dabei, unsere Liste der wichtigsten Schritte durchzugehen, um loszulegen, aber sehen Sie sich zuerst dieses Video an, um die grundlegenden Schritte einschließlich der Ersteinrichtung mit der Alexa-App zu erfahren:

Wie bereits erwähnt, fordert Sie Ihr Amazon Echo-Guide auf, die Alexa-App aus dem App Store oder Google Play herunterzuladen.

Klicken Sie in der App auf Geräte und dann auf das +-Symbol oben rechts. Dieser Teil der App ist in letzter Zeit etwas komplexer geworden, da die Zahl der Alexa-fähigen Geräte (und deren Möglichkeiten) explodiert ist.

Tippen Sie auf Gerät hinzufügen und wählen Sie dann den Gerätetyp aus (normalerweise Amazon Echo). Wählen Sie abschließend die richtige Option aus der Liste der Echo-Geräte aus.

Alternativ können Sie über diese Website ein neues Gerät einrichten, sei es, um Ihr Echo erst einzurichten oder zu einem späteren Zeitpunkt weitere Geräte oder Dienste hinzuzufügen.

Mit einem eingebauten Lautsprecher im Echo kaufen viele Leute einen Echo für Musik. Nach dem Auspacken hat Ihr Amazon Echo Zugriff auf Ihre Amazon-Musikbibliothek – also auf alles, was Sie bei Amazon gekauft haben und, wenn Sie ein Abonnement haben, auf Amazon Prime Music oder denAmazon Music Unlimited- Abonnementdienst.

Es besteht auch die Möglichkeit, das Echo mit Ihrem Spotify-, Deezer- oder Apple Music-Konto zu verbinden, sodass Sie nicht den Musikdienst von Amazon verwenden müssen. Sie können den gewünschten Standardmusikdienst auswählen, d. h. Musik wird immer von diesem Konto abgespielt.

Öffnen Sie dazu die Alexa-App, gehen Sie zu Mehr > Einstellungen > Musik & Podcasts (unter Alexa-Einstellungen) und ändern Sie unten Ihren Standard-Musik- und Obszönitätsfilter.

Es ist auch erwähnenswert, dass Ihr Amazon Echo Ihnen Bücher mit den einfachen Befehlen „Alexa, lese mein Buch“ für die Audible-Wiedergabe oder „Alexa, lese mein Kindle-Buch“ zum Lesen Ihrer Kindle-Bibliothek vorliest.

„Alexa, spiel mein Flash-Briefing“ oder „Alexa, spiel die Nachrichten“ startet Ihr Amazon Echo mit dem Rezitieren von Nachrichten-Updates.

Unter Einstellungen > Nachrichten können Sie aus einer Reihe verschiedener Nachrichtendienste auswählen, darunter BBC News, Sky News, CNBC News und mehr. Dadurch wird ein Standardnachrichtendienst ausgewählt, um Ihre Nachrichten zu übermitteln.

Oder Sie wählen den Inhalt für das Flash-Briefing aus, das Nachrichten aus verschiedenen Quellen wie Wetter und Sport liefert. Sie finden diese Einstellungen auch auf der Seite oben.

Ihr Amazon Echo ist ziemlich praktisch, um Ihnen dabei zu helfen, den Überblick über Ihre To-Do-Liste zu behalten, aber es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre täglichen Aktivitäten zu verwalten. Durch eine Verbindung mit Ihren Google-, iCloud- oder Outlook-Kalendern können Sie Alexa dazu bringen, zu überprüfen, was heute oder zu einer bestimmten Uhrzeit an einem zukünftigen Tag passiert.

Gehen Sie dazu einfach in der App zu Einstellungen > Kalender. Sie müssen den Zugriff auf Ihren Kalender autorisieren, ansonsten ist die Einrichtung jedoch einfach. Sie können auch einen Standardkalender für Alexa auswählen, um Ereignisse hinzuzufügen.

Alexa ist ziemlich schlau und kann bei vielen Dingen helfen, aber Sie können die Nützlichkeit Ihres Amazon Echo weiter verbessern, indem Sie relevante Fähigkeiten hinzufügen .

Sie können sie in der Alexa-App oder auf der Amazon-Website durchsuchen, wie Sie hier sehen können:

Skills sind im Wesentlichen Plugins, mit denen Sie eine Vielzahl von Dingen tun können. Rufen Sie einfach den Abschnitt "Fähigkeiten" auf und suchen Sie nach allem, was Ihren Anforderungen entspricht.

In unserem Amazon Echo-Artikel mit Tipps und Tricks finden Sie einige Ideen für andere Fähigkeiten, die Spaß machen. Sie können sogar Dinge wie das Verbinden Ihres Fitbits tun, um zu sehen, wie gut Sie letzte Nacht geschlafen haben oder wie viele Schritte Sie im Laufe des Tages gemacht haben.

Es mag offensichtlich erscheinen, aber Alexa ist mit einer Reihe verschiedener Smarthome-Geräte kompatibel, sodass Sie alles von Ihrer Heizung bis hin zu Ihrer Beleuchtung steuern können, wenn Sie über die geeignete Technologie in Ihrem Zuhause verfügen.

Aktivieren und verbinden Sie die relevanten Smart Home Skills in der Oberfläche, um loszulegen. Alexa gibt dir die Möglichkeit, alle möglichen Dinge zu steuern, beispielsweise die vollständige Kontrolle über deine Philips Hue-Beleuchtung oder die Anpassung der Heizung deines Nest-Thermostats.

Wir haben hier eine vollständige Anleitung zum Einrichten eines Alexa Smart Home.

Dies ist nicht unbedingt notwendig, aber Sie könnten es praktisch finden, besonders wenn Sie jemanden namens "Alex" haben, der in Ihrem Haus lebt.

Unter den Einstellungen jedes Echo-Geräts können Sie das Aktivierungswort in etwas anderes ändern, obwohl die Auswahl ziemlich begrenzt ist. Leider gibt es keine Option für "Hal", aber Sie können Ihren Mini-Sci-Fi-Nerdgasm erhalten, indem Sie ihn in "Computer" ändern. Andere Weckwörter sind "Alexa", "Echo" oder "Amazon".

Sie müssen das Aktivierungswort für jedes unabhängige Echo-Gerät ändern.

Wenn Sie Probleme haben, Alexa zu hören oder die Musikwiedergabe zu laut ist, können Sie die Tasten oben auf dem Echo nach Ihren Wünschen anpassen. Alternativ können Sie mit „Alexa, lauter“, „Alexa, Lautstärke reduzieren“ oder ähnlichen Befehlen auch die Medienlautstärke schnell und einfach ändern.

Sprachbefehle ändern auch die Lautstärke auf Nummernbasis, wobei 10 die lauteste ist. Wir empfehlen dringend, eine Weckerlautstärke einzustellen, von der Sie sicher sind, dass sie laut genug ist, um Sie aufzuwecken, wenn Sie sie dafür verwenden möchten.

Standardmäßig sind alle Amazon Echo-Geräte so eingerichtet, dass sie den einfachen Kauf von Produkten direkt bei Amazon ermöglichen. Als ob es nicht schon gefährlich genug wäre, sich eine Pizza nur per Sprachbefehl an die Haustür liefern zu lassen, können Sie mit nur wenigen Gemurmel eine Reihe von weitaus teureren Produkten bestellen.

Um zu verhindern, dass Familienmitglieder Ihr Bankkonto knacken oder versehentlich unerwünschte Waren bestellen, können Sie unseren Leitfaden zum Einschränken von Sprachkäufen mit einer PIN befolgen .

Das Amazon Echo unterstützt Multiroom-Audio, was eine großartige Ergänzung zu Alexas Fähigkeiten ist und bedeutet, dass Sie Ihre Lieblingsmusik im ganzen Haus hören können.

Wenn Sie das Glück haben, mehrere Amazon Echos zu besitzen, lesen Sie unsere Anleitung zum Einrichten und Abspielen von Musik auf mehreren Amazon Echo-Geräten .