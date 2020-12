Was ist Alexa und was kann Amazon Echo?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Amazon Echo gehört zu einer Reihe von Freisprechlautsprechern und -geräten von Amazon, die mit Ihrer Stimme gesteuert werden können. Der sprachgesteuerte "persönliche Assistent" auf diesen Geräten heißt Alexa und erledigt verschiedene Aufgaben für Sie und steuert verschiedene Systeme.

In dieser Funktion erklären wir, was Echo ist und was Alexa kann.

Alexa ist nicht nur direkt auf Echo-Geräten von Amazon verfügbar, sondern auch auf vielen Geräten von Drittanbietern wie Lautsprechern oder Fernsehgeräten sowie über die Alexa-App auf Telefonen. Alexa ist auch in einigen Autos und in einigen Wearables erhältlich, wie dem Fitbit Versa 2 .

Diese Frage hat zwei Seiten: Geräte, die mit Alexa zusammenarbeiten (z. B. Philips Hue ), und Geräte, die Amazon Voice Services anbieten, die Plattform, auf der Alexa ausgeführt wird.

In erster Linie basiert Alexa auf den Echo-Geräten von Amazon. Die Amazon Echo-Reihe umfasst die Standardlautsprecher Echo, Echo Plus , Echo Studio und Echo Dot, die alle Lautsprecher sind, sowie Echo Show , Echo Show 5 , Echo Show 8 und Echo Spot , die ebenfalls über ein Display verfügen kann Ihnen visuelles Feedback geben, wie Wetter-Widgets, Videos oder Songtexte. Es gibt jedoch auch mehrere Amazon Alexa-Geräte, wie zum Beispiel die Echo Wall Clock und den Echo Flex Smart Plug.

squirrel_widget_167722

Das billigste Echo-Gerät ist der Echo Dot, ein guter Ausgangspunkt für den Aufbau eines Echo-Systems und den Einstieg. Hier können Sie alle verglichenen Echo-Geräte sehen .

Es gibt viele andere Geräte, die Alexa-Sprachsteuerung bieten, wie Sonos One , Sonos Move , Bose Home Speaker 500 oder Polk Command Bar. Hier sehen Sie eine Reihe von Echo-Alternativen , die auch Alexa anbieten.

Alle diese Geräte verfügen über Fernfeldmikrofone, die Ihre Stimme durch Hintergrundgeräusche erkennen können und darauf warten, Ihren Befehl entgegenzunehmen, wenn sie das Alexa-Weckwort hören. Sobald Sie dies sagen, wird Alexa in Aktion treten und auf Ihre Befehle reagieren. Aber was kann Alexa eigentlich?

Alexa kann Musik abspielen, Informationen bereitstellen, Nachrichten und Sportergebnisse liefern, Ihnen das Wetter mitteilen, Ihr Smart Home steuern und sogar Prime-Mitgliedern erlauben, Produkte bei Amazon zu bestellen. Alexa sitzt in der Cloud, erweitert ständig die angebotenen Informationen und verfeinert die Antworten, um Ihnen genauere Informationen zu geben. Egal welches Alexa-Gerät Sie fragen, alle können diese Art von Antworten zurückgeben, sei es auf Ihrer Soundbar oder in Ihrem Auto.

Eine der Kernfunktionen ist das Abspielen von Musik und Alexa kann viele Quellen zeichnen. Natürlich wird Amazon Music unterstützt, aber darüber hinaus werden viele weitere Dienste wie Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn sowie Apps von einzelnen Anbietern wie der BBC unterstützt.

squirrel_widget_145809

Die Echo-Geräte mit einem Display können auch visuelle Informationen zurückgeben, die über Widgets hinausgehen und Nachrichtenvideos, Rezepte oder Spiele enthalten. Auf den mit dem Display ausgestatteten Geräten - Echo Show und Echo Spot - können Sie auch Touch-Steuerelemente verwenden, um beispielsweise auf Smart-Home-Geräte zu reagieren.

Alexa kann mithilfe von Fähigkeiten (die wie Apps sind) auch Informationen von anderen Geräten und Diensten abrufen, um Ihnen spezifische Informationen über Ihr Auto, Ihr aktuelles Wiegen oder Ihre Kachel zu geben .

Smart Home Control hat sich zu einem der wichtigsten Einflussbereiche von Alexa entwickelt. Es geht nicht mehr nur darum, nach dem Wetter zu fragen und Musik mit ausgefallener Sprachsteuerung abzuspielen, sondern auch darum, andere Geräte in Ihrem Zuhause anzuschließen und zu steuern.

Sie können Ihre Ring Video-Türklingel beispielsweise in Ihrer Echo-Show anzeigen, wie dies bei Arlo-Kameras der Fall ist . Sie können Alexa an Ihren Philips Hue oder andere Glühbirnen wie Ikea anschließen , um sie per Spracheingabe ein- oder auszuschalten, oder eine Verbindung zu Ihren Heizungsreglern herstellen, um die Temperatur in Ihrem Haus zu überprüfen und zu ändern.

In diesem Sinne ist Alexa ein großartiger Smart-Home-Controller - und sobald er mit Alexa verbunden ist, kann über alles, was Alexa-Sprachbefehle unterstützt, auf ihn zugegriffen werden.

Einige Echo-Geräte gehen noch einen Schritt weiter und bieten ZigBee-Unterstützung , mit der Sie Smart Home-Geräte direkt verbinden und einrichten können, ohne eine separate App oder einen Hub für dieses Gerät zu benötigen. Sie können beispielsweise eine einzelne Philips Hue-Lampe kaufen und mit Ihrem Echo Plus der zweiten Generation oder Echo Studio einrichten, ohne einen Hue Hub zu benötigen.

Es gibt viele Dinge, die Sie Alexa bitten können. Mit den Fähigkeiten in der Alexa-App können Sie Ihr Echo-Gerät an Ihre Vorlieben anpassen.

Im Bereich Skills der App gibt es verschiedene Skillkategorien, darunter Connected Car, Essen & Trinken, Reisen & Transport, Musik & Audio, Smart Home und vieles mehr. Um zu beginnen, müssen Sie nur auf Fähigkeit aktivieren tippen, wenn Sie eine für Sie geeignete gefunden haben - oder Sie können Alexa bitten, Fähigkeiten per Spracheingabe zu aktivieren.

Bei einigen müssen Sie einen Link zu einem vorhandenen Konto oder einem separaten Abonnement erstellen, um es verwenden zu können. Um Uber mit Alexa verwenden zu können, müssen Sie sich beispielsweise in Ihrem Uber-Konto im Bereich "Fähigkeiten" der Alexa-App angemeldet haben.

Hier sind nur einige Beispiele dafür, was Sie von Alexa verlangen können:

"Alexa, weck mich um 7 Uhr morgens auf."

"Alexa, bitte Skyscanner um einen Flug nach New York"

"Alexa, frag The Telegraph nach den Top-Storys."

"Alexa, was steht heute in meinem Kalender?"

"Alexa, wie ist das Wetter in London?"

"Alexa, spiel Taylor Swift von Amazon Music"

"Alexa, wie geht es mir?"

"Alexa, mische meine Favoriten-Wiedergabeliste"

"Alexa, dreh es auf"

"Alexa, wird es morgen regnen?"

"Alexa, lies mein Hörbuch"

"Alexa, was ist in den Nachrichten?"

"Alexa, bitte Uber um eine Mitfahrgelegenheit"

"Alexa, öffne Just Eat und frage nach meiner letzten Bestellung."

"Alexa, mach die Kaffeemaschine an"

"Alexa, mach alle Lichter an"

"Alexa, stell das Hauptschlafzimmer auf 20 Grad ein"

"Alexa, frag Jamie Oliver nach einem Rezept"

Zahlreiche Unternehmen bieten Partnerschaften mit Amazon Echo-Geräten an, wie Sie anhand einiger der oben genannten Fragen gesehen haben. Es gibt Tausende und Abertausende von Fähigkeiten, aber hier sind einige der Dienste, die mit Alexa zusammenarbeiten, und was sie bedeuten, dass Sie tun können.

Schreiben von Britta O'Boyle.