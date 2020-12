Beste Tipps und Tricks für Alexa: Holen Sie mehr aus dem Assistenten von Amazon

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Amazon Echo besitzen, werden Sie überrascht sein, wie viel es wirklich kann. Es ist mit Funktionen und versteckten Einstellungen geladen.

Alexa ist der Name des virtuellen Assistenten in Echo-Geräten (und anderen Geräten von Drittherstellern wie Sonos). Alexa kann Aufgabenlisten erstellen, Alarme einstellen, Podcasts streamen, Hörbücher abspielen, PDFs lesen, Wettervorhersagen bereitstellen, Sie vor Verkehr warnen, Wissenswertes beantworten, Ihr Smart Home steuern und vieles mehr. Wir leben seit einiger Zeit mit verschiedenen Echo-Geräten und Alexa im Allgemeinen und verwenden sie für eine Reihe von Aufgaben.

Auf Echo Show-Geräten werden Ihnen auch viele Optionen und Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps und Tricks, damit Sie Ihre Alexa-Geräte optimal nutzen können.

squirrel_widget_145811

Amazon Echo wartet immer auf das Wort "Alexa". Wann immer Sie es sagen, hört das Echo zu, überlegt, was Sie sagen, und antwortet. Wenn Sie jedoch nicht möchten, dass das Echo aufwacht und reagiert, befindet sich oben am Lautsprecher eine Stummschalttaste, die Sie drücken können, um Alexa stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben. Einfach.

Sie können auch einfach sagen: "Alexa, stumm."

Wenn Sie zufällig jemanden in Ihrem Haus haben, der "Alex" oder ähnliches heißt, werden Sie feststellen, dass das Echo reagiert, wenn Sie auch diesen Namen sagen. Sie können jedoch ein anderes Wort wählen: Computer, Amazon und Echo sind verfügbar.

Rufen Sie die Alexa-App auf (Einstellungen> Echo auswählen> Wort wecken), um ein neues Wort aus der Liste auszuwählen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihr Echo sowie Ihre Aufgaben- und Einkaufslisten steuern können. Der erste ist über die Alexa-App. Der zweite Weg führt über das Internet. Besuchen Sie diese Website: http://echo.amazon.com, und Sie können sich anmelden und Ihr Gerät steuern, ohne ein Telefon zu benötigen.

Wenn du sagst "Alexa, was ist neu?" oder "Alexa, spiele mein Flash-Briefing" erhalten Sie Informationen zu Nachrichten und Wetter. Sie können die Dienste in der Alexa-App ändern. Gehen Sie zu Einstellungen> Flash Briefing und Sie werden sehen, woher Ihre Nachrichten kommen und wie Sie das Wetter ausschalten können. Sie können Flash Briefing auch um weitere Inhalte erweitern und die Reihenfolge ändern, in der sie geliefert werden.

Wenn Sie "Alexa Sports Update" sagen, erhalten Sie einen Überblick über die Neuigkeiten der von Ihnen ausgewählten Teams. Gehen Sie in die Alexa-App> Einstellungen> Sport-Update und Sie finden die Option, nach Teams zu suchen. Sie können wichtige Teams wie West Ham oder Seattle Seahawks hinzufügen oder Nationalmannschaften finden.

Es werden jedoch nicht alle Sportarten abgedeckt.

Gehen Sie in die Alexa-App, Einstellungen> Verkehr, und geben Sie Ihre Arbeitsadresse sowie alle Haltestellen auf Ihrer Route ein, z. B. Schulabbruch. Anschließend können Sie Alexa morgens nach den Verkehrsdetails fragen oder einer Routine Verkehr hinzufügen.

Wenn Sie möchten, dass Alexa Ihre Kalenderdetails bereitstellt, rufen Sie die Alexa-App auf (Einstellungen> Kalender). Dort sehen Sie die Option, Google, Microsoft und Apple hinzuzufügen. Sobald Sie verbunden sind, können Sie Alexa fragen, was im Kalender steht, welche Termine Sie haben oder was an einem bestimmten Datum passiert.

Mit Alexa können Sie Dinge über Ihr Konto und die Standardzahlungsmethode bei Amazon kaufen. Dies kann alles mit Stimme geschehen, so dass Sie nach etwas suchen und es dann kaufen können und es vor Ihrer Haustür erscheint. Jeder, der mit Ihrem Echo spricht, kann dies tun. Wenn Sie also Kinder haben oder Besucher haben, lohnt es sich, das Gerät auszuschalten. Gehen Sie in die Alexa-App, Einstellungen> Kontoeinstellungen> Sprachkauf, und Sie können die Funktion deaktivieren.

Auch wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie Ihrem Warenkorb noch Dinge hinzufügen. Um denjenigen Schutz zu bieten, die mit Sprache kaufen möchten, besteht die Möglichkeit, einen Sprachcode zu verwenden - im Grunde einen PIN-Code, den Sie für diesen Kauf angeben müssen.

Das Echo kann mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden werden, sodass Sie beispielsweise einen Echo Dot an etwas mit viel mehr Begeisterung anschließen können, wie z. B. Ihre Premium-Soundbar. Gehen Sie dazu in die Alexa-App> Geräte> Echo und Alexa> und wählen Sie das Echo-Gerät aus, das Sie koppeln möchten. Wählen Sie dann Bluetooth aus, und Sie können Geräte sehen, mit denen Ihr Echo zuvor gekoppelt hat, oder Sie können insgesamt ein neues Gerät koppeln.

Sie müssen diesen Bluetooth-Lautsprecher in den Pairing-Modus versetzen, dann folgen Sie einfach den Anweisungen in der App.

Verschiedene Echo-Geräte wie der Echo Dot haben einen 3,5-mm-Anschluss in der Basis neben dem Netzkabel. Dies kann verwendet werden, um diese Geräte über ein 3,5-mm-Kabel mit einem anderen Gerät zu verbinden. Sie müssen das Kabel selbst liefern, aber es geht einfach darum, ein Gerät an ein anderes anzuschließen. Auf diese Weise können Sie einem größeren System - wie Ihrem AV-Receiver - Alexa-Kenntnisse hinzufügen, sodass Sie bessere Lautsprecher verwenden und trotzdem den Spaß an der Alexa-Sprachsteuerung haben können.

Im Allgemeinen ist die Kabelverbindung eine bessere Option als Bluetooth.

Eine der neueren Fähigkeiten, die Alexa übernommen hat, ist Musik mit mehreren Räumen. Auf diese Weise können Sie Echo-Geräte koppeln und Musik darauf abspielen - ideal für Partys. Gehen Sie in die Alexa-App und in den Bereich Geräte. Hier sehen Sie Geräte, Gruppen und Szenen.

Tippen Sie auf + und anschließend auf Gruppe hinzufügen. Geben Sie der Gruppe einen Namen, und Sie sehen alle Geräte, die Sie dieser Gruppe hinzufügen können. Sagen Sie dann einfach "Musik abspielen [Gruppenname]" und Sie haben ein Mehrraumerlebnis. Leider können Sie keine Alexa-Geräte von Drittanbietern (wie UE Megablast oder Sonos One) in Gruppen verwenden.

Das Echo ist mit einer Reihe von Musikdiensten kompatibel, nicht nur mit denen von Amazon.

Wenn Sie lieber Spotify, Apple Music oder Deezer verwenden möchten, rufen Sie die Alexa-App> Einstellungen> Musik und Medien auf. In diesem Abschnitt können Sie Musikkonten verknüpfen und die Standardeinstellung auswählen. Wenn Sie dann "Alexa, spielen Sie Phil Collins" sagen, wird beispielsweise Spotify anstelle von Amazon Music verwendet.

Wenn Sie eine Melodie im Kopf haben und einige der Wörter kennen, versuchen Sie, sie Alexa vorzusingen.

Alexa erkennt diesen Song möglicherweise und bietet an, die Version zu spielen, die Sie tatsächlich wollen.

Tipp: "Alexa, hier kommt der Weihnachtsmann, hier kommt der Weihnachtsmann" bietet die Elvis-Version von Winter Wonderland. Sie können auch nach der Snoop Dogg-Version fragen.

Ihr Echo wird wahrscheinlich einen langweiligen Namen haben, wie "Dans Echo" oder "Dans Echo Dot". Das Umbenennen hilft Ihnen bei der Verwaltung verschiedener Geräte, erleichtert jedoch auch die Verwendung von Funktionen über ein bestimmtes Gerät, z. B. das Anrufen von Alexa. Gehen Sie in der Alexa-App zu Einstellungen> Geräteeinstellungen und wählen Sie dann das Gerät aus, das Sie umbenennen möchten. Oben auf dem Bildschirm wird die Option mit dem aktuellen Namen des Geräts angezeigt.

Wenn Sie mehr als ein Echo-Gerät haben, können Sie einem Echo anweisen, Musik auf einem anderen Echo abzuspielen - getrennt von Gruppen. Hier kann das Umbenennen hilfreich sein, da Sie Ihr Echo "Büro" oder "Küche" nennen und jedem Echo auf Ihrem System mitteilen können, dass es in diesem Raum Musik abspielen soll.

Eine gute Option, wenn Sie ein Audible-Konto haben - oder wenn Sie nur die kostenlose Audible-Version von A Christmas Carol hören möchten - ist, Ihr Echo dazu zu bringen, dies zu tun. Sagen Sie "Alexa, lies mir mein Buch" und die Wiedergabe Ihres aktuellen Audible-Buches wird fortgesetzt.

Sie können auch fragen, welche Audible-Bücher Sie haben, und Alexa wird sie auflisten - in der Echo-Show sehen Sie auch die Cover.

Wenn Sie ein Kindle-Benutzer sind, können Sie auch einige Kindle-Bücher anhören. Sagen Sie einfach "Alexa, lesen Sie mein Kindle-Buch" und das Echo wird dort aufgenommen, wo Sie aufgehört haben zu lesen. Um die Bücher anzuzeigen, die Alexa lesen kann, rufen Sie die Alexa-App, Musik, Video und Bücher auf und tippen Sie auf Kindle. Eine vollständige Liste wird angezeigt. In diesem Fall liest Alexa das Buch und die Lieferung ist nicht so gut. ( Eine kostenlose Testversion von Audible ist verfügbar. )

Eine der größten Fähigkeiten von Alexa ist die Arbeit mit anderen Systemen in Ihrem Zuhause.

In vielen Fällen werden sie beim Kauf als "Works with Alexa" gekennzeichnet. Der erste Schritt besteht darin, Ihre neuen Smart-Home-Geräte anzuschließen und einzuschalten. Sagen Sie dann "Alexa, entdecke meine Geräte" und Ihr Echo scannt, um zu sehen, was verfügbar ist. Hier finden Sie kompatible Geräte.

Sie müssen wahrscheinlich eine Fertigkeit hinzufügen, bei der Sie sich für diesen Dienst in Ihrem Konto anmelden. Alexa hat dann native Steuerelemente "Alexa hat meine Heizung auf 21 Grad eingestellt" oder fähigkeitsspezifische Steuerelemente "Alexa, sag Hive, dass sie meine Heizung auf 21 Grad einstellen soll". Wenn Sie das Echo Plus verwenden, können ZigBee-Geräte ohne Setup sofort verwendet werden. Wenn Sie (wie oben) entdecken, wird Alexa wissen, was mit ihnen zu tun ist.

Das beste Smart-Home-Erlebnis besteht jedoch immer darin, zuerst das entsprechende Gerät einzurichten und es dann Alexa vorzustellen.

Es gibt viele Dinge, die das Echo standardmäßig erledigt, aber manchmal müssen Sie eine bestimmte Funktion aktivieren, um mehr zu erhalten.

Diese werden Fähigkeiten genannt und geben Alexa grundsätzlich Zugang zu bestimmten Informationen. Öffnen Sie in der Alexa-App unten die Registerkarte Mehr und wählen Sie im angezeigten Seitenleistenmenü Fähigkeiten und Spiele aus. Dort finden Sie eine Reihe kompatibler Apps und Funktionen sowie die Fähigkeiten, die Sie bereits verwenden. Hier können Sie beispielsweise die Steuerung Ihrer Hive-Heizung oder den Zugriff auf Ihre BMW Connected App aktivieren.

Wenn Sie nicht wissen, was die Fertigkeit ist, versuchen Sie, Alexa zu sagen, was Sie tun möchten, und sie schlägt möglicherweise die Fertigkeit vor oder bittet Sie, die Fertigkeit zu aktivieren.

Alexa kann jetzt Routinen ausführen, dh Sie können eine Abfolge von Aktionen ausführen, wenn Sie eine bestimmte Phrase sagen.

Die Idee ist, dass Sie "Alexa, gute Nacht" sagen können und eine Reihe von Aktionen erhalten - das Licht ausschalten, die Überwachungskameras einschalten und so weiter. Diese sind (bis zu einem gewissen Grad) anpassbar. Gehen Sie in die Alexa-App, tippen Sie auf das Mehr-Symbol unten rechts links und wählen Sie Routinen aus dem Seitenleistenmenü. Dort können Sie Ihre eigene Routine erstellen oder aus einer Liste der vorgestellten Routinen auswählen.

Auf Amazon Echo wird eine CPU und Software ausgeführt, die aktualisiert werden müssen. Der Sprecher sucht jede Nacht nach Updates. Wenn Sie jedoch ein Update erzwingen möchten, drücken Sie einfach dieselbe Stummschalttaste, die wir zuvor besprochen haben, und lassen Sie Echo mindestens 30 Minuten lang sitzen. Der Sprecher wird dann aktualisiert.

Wenn Sie mehr als ein Echo haben, finden Sie die Steuerelemente für jedes Gerät in der Alexa-App.

Gehen Sie in der Alexa-App zu Geräte, und Sie sehen eine Liste aller Ihrer Alexa-Geräte. Dies umfasst alle Echo-Geräte, Lautsprecher von Drittanbietern (wie das UE Megablast ) sowie Fire-Tablets und Alexa-Apps auf Telefonen.

Alexa wird Ihrem Kind eine Gutenachtgeschichte für Sie erzählen. Aktivieren Sie einfach die Fertigkeit im Menü "Fertigkeiten und Spiele" oder klicken Sie hier . Sie können die Geschichten so anpassen, dass Alexa sogar den Namen Ihres Kindes und korrekte Pronomen verwenden hier .

Mit der neuen Alexa Guard-Funktion kann Alexa Ihr Zuhause schützen, während Sie unterwegs sind. Mit den Mikrofonen können Sie auf Geräusche achten, die nicht vorhanden sein sollten. Um Guard einzurichten, öffnen Sie die Alexa-App> Menü Mehr> Einstellungen. Im unteren Bereich des Menüs wird Guard angezeigt. Wählen Sie das aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie interessiert sind, hat Alexa kürzlich auch Guard Plus veröffentlicht, das Ihr Zuhause überwacht und die Behörden für Sie kontaktiert, falls etwas Ungewöhnliches festgestellt wird. Das Programm kostet 50 USD pro Jahr.

Sobald Sie sich bei Alexa Voice Calling and Messaging angemeldet haben, können Sie sich jederzeit von anderen Personen bei Ihnen melden lassen. Natürlich möchten Sie nicht, dass jede Person in Ihren Kontakten einen Anruf mit Ihnen beginnen kann, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein, mit Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben, die Sie in den Ferien nicht sehen können.

Um Drop-In zu aktivieren, öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie im unteren Menü Kommunikation aus. Dort sehen Sie Ihre verfügbaren Kontakte. Klicken Sie einfach auf den Kontakt, dem Sie die Drop-In-Berechtigung erteilen möchten, und oben rechts wird ein "i" -Symbol angezeigt. Wenn Sie dies auswählen, wird die Option zum Aktivieren oder Deaktivieren von Drop In angezeigt.

Lesen Sie mehr über Drop-In hier .

Die Verwendung von Alexa kann schmerzhaft sein, wenn Sie in einem mehrsprachigen Zuhause leben. Glücklicherweise hat Amazon den mehrsprachigen Modus für Alexa erstellt.

Sie können auf die mehrsprachige Option genauso zugreifen, wie Sie Ihre bevorzugte Sprache ändern würden. Öffnen Sie die Alexa-App> Einstellungen> Geräteeinstellungen> Wählen Sie Gerät> Sprache. Auf dem Sprachbildschirm sehen Sie oben die unterstützten Optionen. Die unterstützten Optionen hängen davon ab, wo Sie wohnen. In den USA gibt es eine Englisch / Spanisch-Kombination, in Kanada eine Englisch / Französisch-Option und in Indien eine Hindi / Englisch-Option.

Wenn diese Optionen nicht zu dem passen, was Sie suchen, machen Sie sich keine Sorgen. Scrollen Sie weiter in der Sprachliste nach unten zur nicht unterstützten Option, und Sie werden viele weitere Sprachkombinationen zur Auswahl sehen. Das nicht unterstützte Namensschild bedeutet lediglich, dass einige der Funktionen von Alexa möglicherweise deaktiviert sind.

Sie denken wahrscheinlich an die intelligenten Fernbedienungen, die mit der Streaming-Reihe und den Fernsehgeräten von Amazon Fire geliefert werden.

Nun, Sie können Ihren Fernseher tatsächlich mit nur einem Echo steuern. Sie können Smart-TVs und Streaming-Geräte von Roku an Alexa genauso anschließen wie andere Smart-Home-Geräte. Öffnen Sie oben rechts die Option Alexa App> Geräte> Plus> Suchen Sie nach dem Gerät, um mit dem Hinzufügen zu beginnen. Wenn Sie Ihr Gerät gefunden haben, beenden Sie einfach die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm und Sie können die Steuerung Ihres Fernsehgeräts mit Alexa freihändig drehen.

squirrel_widget_145812

Hier sind einige Beispiele für Aktivitäten mit Echo / Alexa sowie Links zu den entsprechenden Amazon-Support-Seiten:

Alexa reagiert auf eine Vielzahl lustiger Ostereier. Dieser Reddit-Thread fasst mehrere interessante Befehle zusammen, die Sie an Alexa senden können. Wir haben einige der interessanteren ausgewählt und unten aufgeführt, aber nicht alle funktionieren an allen Standorten:

"Simon sagt ...": Sie können Alexa dazu bringen, alles zu wiederholen, was Sie sagen, wenn Sie den Befehl "Alexa, Simon sagt ..." verwenden.

Sie können Alexa dazu bringen, alles zu wiederholen, was Sie sagen, wenn Sie den Befehl "Alexa, Simon sagt ..." verwenden. " Alexa, spiele Bingo": Schauen Sie nach und laden Sie einige kostenlos druckbare Bingokarten herunter und bitten Sie Alexa, mit Ihnen ein Bingo-Spiel zu starten.

Schauen Sie nach und laden Sie einige kostenlos druckbare Bingokarten herunter und bitten Sie Alexa, mit Ihnen ein Bingo-Spiel zu starten. "Alexa, bitte Word Master, ein Spiel zu spielen": Das ist wie Geographie. Alexa sagt ein Wort, dann müssen Sie mit einem Wort folgen, das mit dem letzten Buchstaben des Wortes beginnt, das sie gesagt hat.

Das ist wie Geographie. Alexa sagt ein Wort, dann müssen Sie mit einem Wort folgen, das mit dem letzten Buchstaben des Wortes beginnt, das sie gesagt hat. "Alexa, starte Animal Game / Capital Quiz": Hier kannst du 20 Fragen zu Tieren oder zur Geographie spielen.

Hier kannst du 20 Fragen zu Tieren oder zur Geographie spielen. "Alexa, starte das Star Wars-Quiz": Selbsterklärend.

Selbsterklärend. "Alexa, spiele Jeopardy": Trivia-Freaks werden diese Fragen im Game-Show-Stil lieben. Vergessen Sie nicht, in Form einer Frage zu antworten.

Trivia-Freaks werden diese Fragen im Game-Show-Stil lieben. Vergessen Sie nicht, in Form einer Frage zu antworten. "Alexa, würfeln": Vermissen Sie das Di für Ihr Brettspiel? Sie würfelt auch 6-seitig, 10-seitig, 20-seitig und andere Würfel.

Vermissen Sie das Di für Ihr Brettspiel? Sie würfelt auch 6-seitig, 10-seitig, 20-seitig und andere Würfel. "Alexa, öffne die Wayne-Untersuchung": Hiermit wird ein Abenteuerspiel gestartet, das dich in die Welt von Gotham eintaucht.

Hiermit wird ein Abenteuerspiel gestartet, das dich in die Welt von Gotham eintaucht. "Alexa, sing alles Gute zum Geburtstag": Tut was du erwartest

alles Gute zum Tut was du erwartest "Alexa, Rap für mich": Alexa wird einige Texte ausspucken

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Amazon Echo-Ostereiern.

Stellen Sie Alexa diese Fragen und wir versprechen, dass Sie ihre Antworten lieben werden:

"Alexa, wofür steht WTF?"

"Alexa, hoch rauf, runter runter, links rechts, links rechts, B, A, Start"

"Alexa, wie viel kostet das Hündchen im Fenster?"

"Alexa, ist der Weihnachtsmann echt?"

"Alexa, kennst du Hal?"

"Alexa, wer hat zuerst geschossen?"

"Alexa, was war zuerst da: das Huhn oder das Ei?"

"Alexa, was ist Liebe?"

"Alexa, was ist der Sinn des Lebens?"

Schreiben von Maggie Tillman.