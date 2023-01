Die intelligenten Leuchten von Nanoleaf umfassen jetzt auch modulare Deckenleuchten und spiegelnde TV-Lichtleisten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der CES 2023 hat Nanoleaf eine Reihe neuer Produkte für seine intelligente Beleuchtung vorgestellt, darunter Matter-kompatible Geräte.

Zu diesen Geräten gehören die ersten "lernenden" intelligenten Lichtschalter von Nanoleaf sowie das Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera and Lightstrips Kit und eine modulare Deckenbeleuchtungslösung namens Nanoleaf Skylight.

Nanoleaf sagt, dass diese neuen intelligenten Produkte intelligente Hausautomatisierungsfunktionen bieten, die eine "reichhaltige, dynamische und funktionale" Beleuchtung in Ihrem Haus schaffen.

Erste Matter-zertifizierte Glühbirnen

Teil der Ankündigung ist die Bestätigung, dass die Nanoleaf Essentials Glühbirnen und Lichtleisten (einschließlich A19, BR30, GU10 und ein Recessed Downlight) Matter-zertifiziert sein werden.

Das bedeutet, dass die Lampen in dieses Ökosystem eingebunden sind und mit anderen intelligenten Produkten in Ihrem Haus zusammenarbeiten. Sie werden also in der Lage sein, Nanoleaf-Leuchten mit Google Assistant oder Amazon Alexa ganz einfach zu steuern. Diese Essentials-Produkte werden im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen, aber Nanoleaf hat auch gesagt, dass seine anderen Produkte später im Jahr 2023 ebenfalls aufrüstbar sein werden.

Nanoleaf 4D TV-Spiegelung

Nanoleaf plant, Ihr TV-Erlebnis im Jahr 2023 und darüber hinaus zu verbessern. Das Unternehmen bringt ein neues Kit auf den Markt, das eine Screen Mirror Camera und einen Matter-kompatiblen Smart Addressable Lightstrip enthält, um die Beleuchtung mit dem Geschehen auf dem Bildschirm zu synchronisieren. Das Ergebnis ist ein noch intensiveres Seherlebnis für Ihre Lieblingsfilme, -fernsehen und -spiele.

Nanoleaf verfügt bereits über einige Funktionen zur Bildschirmspiegelung, aber traditionell benötigt man einen angeschlossenen PC, damit es funktioniert. Mit diesem neuen System wird es viel einfacher.

Das Nanoleaf 4D TV Starter Kit wird im zweiten Quartal 2023 in zwei Größen erhältlich sein. Die erste ist für 55- bis 65-Zoll-Fernseher und die zweite für 65- bis 85-Zoll-Bildschirme. Die Lichtleiste verfügt über 50 adressierbare Zonen, so dass Sie die Beleuchtung rund um Ihren Bildschirm individuell anpassen können. Vor allem aber nutzt sie die neue Sync+-Technologie von Nanoleaf, um das Geschehen auf dem Bildschirm zu spiegeln.

Das Kit wird mit einer Kamera geliefert, die über oder unter dem TV-Bildschirm angebracht werden kann und die Beleuchtung synchronisiert. Wenn Sie bereits an das Nanoleaf-Ökosystem angeschlossen sind, wird es Sie freuen zu lesen, dass die Spiegelung auch in Ihrer gesamten Einrichtung funktioniert. Wenn Sie also bereits Nanoleaf-Leuchten in Ihrem Fernsehbereich haben, können Sie ein wirklich dynamisches Beleuchtungserlebnis erhalten.

Nanoleaf lernende intelligente Lichtsteuerung

Zusammen mit den anderen Produkten hat Nanoleaf auch die Sense+-Steuerung angekündigt. Die erste "lernende" Smart-Home-Steuerung für Ihre Beleuchtung. Sie ist Matter-fähig und umfasst mehrere Produkte - einen kabelgebundenen Smart Light Switch, einen kabellosen Smart Light Switch und die Nala Learning Bridge.

Diese Geräte sind sowohl mit Bewegungs- und Umgebungslichtsensoren ausgestattet als auch mit der Intelligenz, Ihre persönlichen Gewohnheiten und Beleuchtungspläne zu lernen.

Das bedeutet, dass Nanoleaf Sense+ Ihre Beleuchtungsvorlieben erlernen kann und dadurch eine freihändige Beleuchtungssteuerung ermöglicht. Dazu gehören vorausschauende Beleuchtungsmaßnahmen wie das automatische Ein- und Ausschalten der Beleuchtung oder die Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur.

Die Sense+ Controls Linie wird im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen.

Nanoleaf Skylight

Die Nanoleaf-Beleuchtung kommt jetzt auch an Ihre Decke.

Nanoleaf Skylight ist eine modulare, an der Decke montierbare Beleuchtungsvorrichtung, die sowohl klares, funktionales weißes Licht für den Standardgebrauch als auch RGB-Beleuchtung bietet, die in Temperatur, Helligkeit und Farbpalette mit 16 Millionen Farben vollständig einstellbar ist.

Skylight umfasst quadratische, modulare RGBW-LED-Paneele, die genau wie andere Nanoleaf-Leuchten in verschiedenen Mustern installiert werden können. Diese intelligenten Leuchten bieten auch die Intelligenz, die Sie von Nanoleaf kennen und lieben gelernt haben, einschließlich Rhythm Music Visualiser, Screen Mirror, dynamische Beleuchtungsszenen und Gruppenszenen.

Kombiniert mit Nanoleaf Sense+ erhalten Sie eine automatisierte Beleuchtung für mühelosen Beleuchtungskomfort.

Skylight wird im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen.

Schreiben von Adrian Willings.