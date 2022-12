Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Seit 10 Jahren ist Jackery ein Leuchtturm für Outdoor-Fans und Abenteurer weltweit.

Und jetzt, zu Ehren der Weihnachtszeit, hat Jackery ein noch nie dagewesenes "Xmas Giveaway" mit exklusiven Angeboten angekündigt.

In dieser Weihnachtszeit bietet Jackery für eine sehr begrenzte Zeit bis zu 28 % Rabatt auf ausgewählte Solarstromlösungen. Dieses Sonderangebot bringt Freude und Licht in das Leben von Abenteurern und Outdoor-Fans. Es ist eine Gelegenheit, das perfekte Jackery-Produkt zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben.

Gemeinden, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, können nun die Vorteile der Solarenergie zu einem erschwinglichen Preis nutzen, um sich warm zu halten und wichtige Geräte wie Telefone, Laptops oder medizinische Geräte aufzuladen. Darüber hinaus ermöglicht diese Initiative umweltbewussten Kunden, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig den Komfort der hochwertigen Produkte von Jackery zu genießen.

Darüber hinaus verlost Jackery im Rahmen der innovativen Social-Media-Kampagne "Rub the Lamp" kostenlose Produkte. Zehn glückliche Follower erhalten pünktlich zu Weihnachten eine kostenlose Solarstromlösung. Um mitzumachen, folgen Sie Jackery in den sozialen Medien und nehmen Sie an der Verlosung teil.

Der Jackery Solargenerator 1000

Dieser zuverlässige Solargenerator mit mittlerer Kapazität ist die perfekte Wahl für verschiedene Arten der Notstromversorgung, von Autoreisen und dem Leben im Wohnmobil bis hin zu Camping und Outdoor-Aktivitäten.

Der SG1000 wurde speziell für alle Jahreszeiten entwickelt und enthält die Explorer 1000 Portable Power Station und die SolarSaga 100 Solarmodule in einem praktischen Paket.

Mit einer Leistung von 1.000 W bei Betrieb, 2.000 W bei Überspannung und einer Kapazität von 1.002 kWh ist dieser leistungsstarke Generator während der Weihnachtszeit auf der Website von Jackery um beeindruckende 300 $ reduziert.

Wenn Sie in Großbritannien leben, können Sie den SG1000 bei Amazon für nur £1.479 erwerben. In der EU erhalten Sie es für 1.619 €.

Das tragbare Kraftwerk Jackery Explorer 1000

Diese tragbare Energiestation ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Tagesausflüge oder Wochenendausflüge geeignet. Dank der Kapazität von 1000 Wh können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden und sie während der gesamten Reise mit Strom versorgen.

Sie verfügt über zwei USB-Anschlüsse und eine AC-Steckdose, über die Sie Smartphones, Tablets, Laptops und andere elektronische Geräte aufladen können. Darüber hinaus können Sie den mitgelieferten Carport-Adapter verwenden, um Ihr Autozubehör wie Kühlboxen und Luftkompressoren zu betreiben.

Wer den E1000 kaufen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu, denn während des Aktionszeitraums gibt es auf der Website von Jackery oder auf der Amazon-Seite 200 Dollar Rabatt.

Für Kunden in Großbritannien ist der Explorer 1000 bei Amazon zum Schnäppchenpreis von £1.039 erhältlich. Diejenigen in der EU können sich über einen ebenso günstigen Preis von 1.124 € freuen.

Jackery Solargenerator 1500

Der SG1500 ist ein hochleistungsfähiger Solarstromgenerator von Jackery, der für große Aufgaben in jeder Umgebung konzipiert wurde. Der SG1500 verfügt über verbesserte Sicherheitsmerkmale und Schnellladefunktionen, die ihn ideal für Campingausflüge oder Notstromversorgungen machen.

Mit seiner unglaublichen Kapazität von 1534Wh und einer laufenden Leistung von 1800 Watt liefert dieser Generator zuverlässig Strom und hält gleichzeitig Ihre Energiekosten niedrig. Er verfügt über drei AC Pure Sine Wave AC-Anschlüsse, einen PD 60W USB-C-Anschluss, einen Quick Charge 3.0-Anschluss, einen USB-A-Anschluss und einen 12V-Autoanschluss, um ausreichend Energie für all Ihre Bedürfnisse zu liefern. Das Gerät kann bis zu 85 % Ihrer Geräte mit Strom versorgen, darunter Lampen, Mikrowellen und Kühlschränke.

Wenn Sie dieses Produkt während der Weihnachtszeit kaufen, erhalten Sie einen Rabatt von 25 % oder 730 $.

Die tragbare Stromversorgungsstation Jackery Explorer 2000 Pro

Die 2000 Pro ist die neueste Erfindung von Jackery, ein preisgekröntes Solarstrompaket, das die besten Paneele seiner Klasse und einen Notstromgenerator enthält, um all Ihre anspruchsvollen Stromanforderungen zu erfüllen.

Sie bietet eine beeindruckende Ladekapazität von 2.160Wh, mit der Sie alle Ihre Haushalts- und Außengeräte, einschließlich Kochplatten, Klimaanlagen und Kühlschränke, problemlos mit Strom versorgen können.

Das Gerät verfügt über ein intuitives LCD-Display, das Sie bei der Verwaltung der Akkulaufzeit, der Wattleistung und der Echtzeit-Energiedaten unterstützt.

Eine vollständige Aufladung dauert nur 2,5 Stunden, was ihn zu einer guten Wahl für netzunabhängige Ausflüge macht.

Während der Weihnachtszeit können Sie den 2000 Pro für $420 weniger erwerben.

Das entspricht einem Preis von 1.839 € für Kunden aus der Eurozone und 1.825 £ für Kunden aus Großbritannien.

Der Solargenerator 2000 Pro

Der Solargenerator 2000 Pro (Explorer 2000 Pro + SolarSaga 200W) von Jackery ist mit einer Kapazität von 2.160Wh, einer AC-Leistung von 2.200W und einer Spitzenleistung von 4.400W der bisher leistungsstärkste Generator des Unternehmens. Dieser leistungsstarke Generator eignet sich für so gut wie alle Aktivitäten zu Hause oder im Freien. Schließen Sie ihn an Pellet-Räuchergeräte für Grillpartys, Mini-Kühlboxen für Campingausflüge, E-Bike-Ladegeräte für die Erkundung von Naturpfaden oder Kühlschränke an, um Lebensmittel auf langen Reisen kühl und frisch zu halten.

Diese Kombination wird mit einem zusätzlichen Preisnachlass von 28 % angeboten ($ 799 Rabatt). Das ist ein unschlagbares Angebot!

Kunden in Großbritannien können den 2000 Pro auf Amazon für 2.339 £ erwerben. In den EU-Ländern kostet das Gerät 2.319 €.

Der Geist der Weihnacht ist wirklich lebendig geworden

Das Jackery-Team hat das Unternehmen gegründet, um den Menschen eine problemlose Möglichkeit zu bieten, ihr gewünschtes Leben zu leben, ohne auf konventionelle Energiequellen angewiesen zu sein.

Als begeisterter Förderer der grünen Bewegung hat das Jackery-Team einen großen Beitrag zur Hilfe bei Naturkatastrophen geleistet und Tausenden von Familien auf der ganzen Welt ein Gefühl von Komfort und Sicherheit gegeben. Das Ziel des Unternehmens war es, der führende Anbieter von Solarenergie zu werden, und heute ist dieses Ziel Wirklichkeit geworden.

Um mehr über die Weihnachtsangebote von Jackery zu erfahren, besuchen Sie diese Seite, und behalten Sie das beste Geschenk für sich selbst: Sparen!