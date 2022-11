Nanoleaf Lines Squared bringt 90-Grad-Beleuchtung auf die nächste Stufe

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Lines Squared von Nanoleaf sind ein Update der bestehenden Nanoleaf Lines-Lichtleisten, die nun in einem 90-Grad-Winkel miteinander verbunden werden können.

Die jüngste Ergänzung der wachsenden Nanoleaf-Produktpalette bedeutet, dass die Menschen dank der neuen 90-Grad-Verbindungsoption völlig neue Muster und Layouts an ihren Wänden erstellen und sogar Lichtkästen bauen können. Die ursprünglichen Nanoleaf Lines erlaubten nur eine Verbindung in einem Winkel von 60 Grad, aber die neuen Lines Squared-Verbinder sind auch rückwärtskompatibel, so dass Sie noch mehr Flexibilität haben, wenn Sie sie miteinander verbinden.

Genau wie andere Nanoleaf-Produkte lassen sich die neuen Lines Squared mit Ihrem HomeKit, Google Home und Amazon Alexa-gesteuerten Haus verbinden und es gibt sogar Unterstützung für Samsung SmartThings, wenn Sie sich für so etwas interessieren. Die Leuchten können auch als Thread-Border-Router fungieren, sodass Sie auch anderes Thread-Zubehör online beziehen können. Beachten Sie, dass das Ding noch nicht für Matter bereit ist, aber das könnte sich in Zukunft durchaus ändern.

Willst du deine Marmelade aufsetzen? Die App von Nanoleaf enthält auch einen Ryhthm Music Visualizer, der Ihre Lichter mit Ihren Muskeln synchronisiert, und eine App verwandelt auch den Desktop Ihres PCs in Lichter an Ihrer Wand.

Das Lines Squared-Produkt kann ab sofort bestellt werden und ist in einem 99,99 $ / £89,99 / €99,99 teuren Starter-Paket mit vier Lichtern erhältlich, wobei auch Erweiterungspakete verfügbar sind, wenn Sie etwas besonders Ausgefallenes bauen möchten. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Nanoleaf Lines Squared-Lampen teuer sind, aber es lässt sich auch nicht bestreiten, dass sie ziemlich gut aussehen.

Schreiben von Oliver Haslam.