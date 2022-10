Das intelligente Schloss Level Lock+ verfügt über die Integration von Apples Home Key

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Smart-Home-Enthusiasten, die im Apple HomeKit-Ökosystem leben, haben ein neues smartes Schloss zur Auswahl - und das Level Lock+ bietet Home Key-Unterstützung.

Die neue Smart-Key-Lösung von Apple ermöglicht es den Nutzern, ihr iPhone und ihre Apple Watch zu verwenden, um eine Tür sofort zu öffnen, und mit Home Key können sie auch anderen Personen einfach Zugang gewähren. Die Schlüssel befinden sich in der Wallet-App wie eine Kreditkarte, und das ganze Erlebnis ist ähnlich wie das Bezahlen mit Apple Pay. Die Schlösser können auch dann verwendet werden, wenn der Akku des iPhones oder der Apple Watch leer ist.

Wie andere HomeKit-fähige Geräte kann auch das Level Lock+ aus der Ferne ver- und entriegelt werden, und es besteht die Möglichkeit, ein optionales Tastenfeld zur Installation hinzuzufügen, wenn der Käufer dies wünscht. Andere Methoden zum Entriegeln umfassen altmodische NFC-Schlüsselkarten sowie Siri für Menschen, die lieber mit ihren Türen sprechen.

Das Keypad ist allerdings nicht billig. Sie kostet allein 79 US-Dollar, während das Level Lock+ 329,95 US-Dollar kostet und in den Farben Satin Nickel und Mattschwarz erhältlich ist. Sie können es auch selbst installieren.

Das Level Lock+ ist derzeit nur in den Vereinigten Staaten erhältlich, und auch dort nur in Apple Stores. Wenn Sie Glück haben, sollte es in Ihrem Geschäft vor Ort vorrätig sein, aber bei Online-Bestellungen beträgt die Wartezeit derzeit bis zu sechs Wochen.

Schreiben von Oliver Haslam.