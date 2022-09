Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Signify - das Unternehmen hinter der intelligenten Beleuchtung von Philips Hue - hat eine neue App, Funktionen und Produkte für seine andere Marke für intelligente Beleuchtung, WiZ, angekündigt.

Die WiZ-App V2 wird Ende September 2022 eingeführt und bringt eine Funktion namens SpaceSense mit sich, die auf der Wi-Fi-Sensortechnologie basiert. SpaceSense nutzt Wi-Fi-Signale in einem Raum, um Bewegungen zu erkennen, ohne dass die Produkte spezielle Sensoren und Batterien benötigen.

Die WiZ-Leuchten werden in der Lage sein, durch die Messung kleiner Abweichungen in der Signalstärke festzustellen, ob sich ein Objekt im Raum bewegt, und die Erkennung erfolgt omnidirektional, d. h. es ist keine Sichtverbindung erforderlich.

Sie müssen zwei WiZ Smart Lights in einem Raum installiert haben und die WiZ App V2 verwenden, aber sobald Sie dies getan haben, schaltet die SpaceSense-Funktion automatisch das Licht in einem Raum ein, wenn Sie ihn betreten, oder aus, wenn keine Bewegung erkannt wird. Die Empfindlichkeit kann auch so eingestellt werden, dass Ihre Haustiere das Licht nicht einschalten können.

Zusammen mit der SpaceSense-Funktion bietet die WiZ-App V2 eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und Funktionen wie Quick Action, mit der Sie Ihre eigene, personalisierte Beleuchtungs-Schnellaktion in der App erstellen können. Außerdem gibt es eine Funktion zur Verwaltung von Lichtszenen.

WiZ kündigte auch das wasserdichte und wetterfeste String Light an, das 16 Millionen Farboptionen bietet. Das String Light besteht aus 12 LED-Birnen und verfügt über einen dynamischen Lichtmodus, bei dem die Birnen je nach gewähltem Lichtmodus zufällig in verschiedenen Farben aufleuchten.

Die WiZ App V2 mit ihrer SpaceSense-Funktion und weiteren Features ist mit allen WiZ und Connected by WiZ Produkten kompatibel. Wie erwähnt, wird sie ab Ende September 2022 erhältlich sein. Die WiZ Outdoor String Light wird ab Oktober 2022 erhältlich sein und £109,99 in Großbritannien kosten.

Schreiben von Britta O'Boyle.