(Pocket-lint) - Yale hat mit der neu angekündigten Floodlight Camera eine offensichtliche Lücke in seinem Angebot an Sicherheitskameras für den Heimbereich geschlossen und damit sein Angebot vorerst vervollständigt.

Die Kamera verfügt über ein Flutlichtsystem mit 2.000 Lumen in zwei Zinken, die Sie genau so ausrichten können, wie Sie es brauchen, und eignet sich daher hervorragend für etwas unruhige Räume.

Mit Yale können Sie, wie erhofft, Bewegungswarnungen für bestimmte Bereiche festlegen. So können Sie sicherstellen, dass Sie nur zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten und in bestimmten Bereichen benachrichtigt werden. Das bedeutet, dass Sie nicht benachrichtigt werden, wenn die Kamera z. B. einen Hauch von jemandem erkennt, der an Ihrem Haus vorbeiläuft.

Es gibt mehrere Beleuchtungsmodi, um sicherzustellen, dass Sie niemanden unnötig blenden, und im Notfall kann die Kamera eine eingebaute 110-dB-Sirene auslösen, die mehr als genug sein sollte, um die meisten Eindringlinge oder Unbefugten abzuschrecken.

Die Kameraqualität ist mit 1080p zwar nicht branchenführend, sollte aber für die meisten Menschen scharf genug sein, und dank der Schutzart IP65 können Sie die Kamera auch bei schlechtem Wetter bedenkenlos im Freien aufstellen.

Wenn Sie die Floodlight Camera mit Ihrem Wi-Fi verbinden, können Sie sie von überall aus überwachen, wenn Sie unterwegs sind, was bei dieser Art von Sicherheitskamera natürlich ein Muss ist.

Die Yale Floodlight Camera ist ab dem 28. September 2022 zu einem Preis von 169,99 € erhältlich.

Schreiben von Max Freeman-Mills.