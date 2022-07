Es gibt jetzt einen Türschlüssel mit integriertem Apple Find My

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie dazu neigen, Dinge zu verlieren, dann könnte der Ultion KeyTag für Sie interessant sein, denn er integriert Apples Find My Technologie.

Das bedeutet, dass Sie den verlorenen Schlüssel über das "Find My"-Netzwerk finden können, das Teil des iPhone-Angebots ist.

Das erspart Ihnen die Suche nach Ihrem Schlüssel, wenn Sie ihn verlegt haben, und macht es auch möglich, ihn zu finden, wenn Sie ihn draußen verloren haben.

Derzeit bietet der KeyTag eher Bluetooth als UWB, aber Sie können Find My öffnen und sehen, wo sich Ihre Geräte befinden. Das bedeutet, dass Sie zu Ihrem verlorenen Schlüssel zurückkehren können, indem Sie einen Alarm auslösen, um ihn genauer zu lokalisieren.

Die Technologie selbst ist in den Schlüsselanhänger integriert, kann also in jeden Ultion-Schlüssel eingebaut werden und funktioniert mit jedem Ultion-Schloss - und kostet £39 (einschließlich des neuen Schlüssels).

Es wird eine Auswahl von fünf verschiedenen Farben geben - und zwei davon leuchten sogar im Dunkeln, damit sie leichter zu erkennen sind.

Apples Find My Skills funktionieren mit einer Reihe von Apple- und Drittanbieter-Geräten. Am bekanntesten sind Geräte wie die Apple AirPods und der Apple AirTag, der spezielle Ortungs-Tag von Apple.

Beste Smart-Home-Angebote für Amazon Prime Day 2020: Lautsprecher, Kameras, Roboterstaubsauger und mehr von Cam Bunton · 14 Oktober 2020 Erhalten Sie die neuesten Angebote für Smart-Home-Marken wie Amazon Echo, Ring, Arlo und mehr.

Natürlich benötigen Sie ein Ultion-Schloss von Brisane-Secure, wie z. B. das Ultion Nuki Smart Lock, das mit all Ihren Smart-Home-Geräten zusammenarbeitet, d. h. Sie können die Tür mit Ihrer Stimme verriegeln - oder über Ihr Telefon überprüfen, ob die Tür verschlossen ist. Keine Sorge, Sie brauchen eine PIN, um es per Sprache zu entsperren.

Das Tolle am Ultion Nuki ist, dass Sie immer noch einen Schlüssel an der Außenseite haben können, so dass es von außen wie ein normales Türschloss aussieht und sich auch so verhält, aber von innen mit zusätzlichen Fähigkeiten ausgestattet ist.

Der Ultion KeyTag kann ab sofort über die Ultion-Website (mit Ihrem Sicherheitscode) oder über lizenzierte Ultion-Schlüsselzentren bestellt werden und könnte bedeuten, dass Sie nie wieder Ihre Schlüssel verlieren!

Schreiben von Chris Hall.