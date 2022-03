Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eufy, die Smart-Home-Marke von Anker, hat ihr neuestes Produkt auf den Markt gebracht: Das 399 Dollar teure Eufy Security Video Smart Lock.

Dasauf Kickstarter erhältliche Gerät ist eine Kombination aus Video-Türklingel und intelligentem Schloss und soll im Mai 2022 an die Unterstützer ausgeliefert werden, wobei die allgemeine Veröffentlichung einen Monat später erfolgen soll. Es ist nicht nur interessant, weil es zwei Funktionen kombiniert, sondern auch, weil es einen Fingerabdruckleser zum Aufschließen der Tür besitzt. Laut Anker kann es auch Benachrichtigungen senden, wenn bestimmte Personen über die Gesichtserkennung ein- oder ausgehen.

Es ist so, als ob Eufy sein 260 Dollar teures Eufy Smart Lock Touch und Wi-Fi mit der 200 Dollar teuren Eufy Video Doorbell 2K kombiniert und dann weitere Funktionen hinzugefügt hätte. Pocket-lint hatte noch keine Gelegenheit, das Gerät zu testen, aber wir haben einige Bedenken. Wenn es um Videotürklingeln geht, wissen die Leute oft nicht, dass sie die Kamera irgendwo drücken müssen, um den Besitzer zu alarmieren.

Bei dem Gerät von Eufy befindet sich der Klingelknopf am Türschloss, so dass wir es für möglich halten, dass die Leute durcheinander kommen und nicht wissen, was sie tun sollen.

Eufy hat auch keine Angaben zur Akkulaufzeit gemacht, so dass wir vermuten, dass sowohl das Türschloss als auch die Sicherheitskamera den Akku schnell entleeren könnten.

Laut Eufy wird die Videotürklingel mit einer 2K-Kamera mit Nachtsicht, einem 160-Grad-Sichtfeld, einem Seitenverhältnis von 4:3, einem Lautsprecher und einem Mikrofon sowie einem digitalen Klingelton und einer Bewegungserkennung ausgestattet sein. Das Schloss wird durch einen Fingerabdruckleser oder eine Tastatur ausgelöst, und das Gerät bietet App- und Sprachsteuerung.

(Beachten Sie, dass es kein physisches Schloss mit Schlüssel gibt.)

Eufy behauptet, dass es Ihren Fingerabdruck in weniger als 0,3 Sekunden erkennen kann und künstliche Intelligenz einsetzt, um Ihre Fingerabdrücke und die Ihrer Familie im Laufe der Zeit besser zu lernen und so eine noch schnellere Reaktionszeit zu erreichen.

Wie bei allen Kameraprodukten von Eufy werden die Aufnahmen lokal gespeichert, wobei das Gerät vermutlich direkt über Wi-Fi funktioniert, um die Aufnahmen auf dem Gerät zu speichern.

Das Eufy Security Video Smart Lock ist ab sofort auf Kickstarter erhältlich. Das Super-Frühbucherangebot beträgt 199 Dollar für die ersten 2.000 Unterstützer.

Schreiben von Maggie Tillman.