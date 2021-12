Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Bericht der britischen Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom behauptet, dass mehr als acht Millionen britische Haushalte jetzt auf Vollglas-Breitband zugreifen können, obwohl nur ein Bruchteil von ihnen bisher aufgerüstet wurde.

Tatsächlich zahlt eine beträchtliche Zahl überdurchschnittlich für langsamere Breitbandgeschwindigkeiten und viele tun dies auch weiterhin, obwohl sie keinen Vertrag mehr haben.

Ofcom gibt an, dass derzeit nur zwei Millionen Haushalte die schnellsten Geschwindigkeiten (bis zu 1 Gigabyte) abonnieren – ungefähr 24 Prozent der Haushalte, die dazu in der Lage sind.

Wie wir jedoch auf Pocket-lint berichtet haben, hat Virgin Media O2 erst vor kurzem die Einführung seines Gigabit-Breitbanddienstes abgeschlossen , um sein gesamtes Netzwerk abzudecken. Diese Zahlen werden sich wahrscheinlich im Jahr 2022 beschleunigen.

Sicherlich wird ultraschnelles Breitband gefragt sein - Ofcom stellte auch fest, dass die durchschnittliche monatliche Datennutzung pro Haushalt im Jahr 2021 auf 453 GB gestiegen ist. Das ist mehr als das Dreifache in fünf Jahren.

Leider haben rund 125.000 Haushalte im Land immer noch keinen Zugang zu „anständigen Breitbandgeschwindigkeiten“ von selbst 10 Mbit/s Download und 1 Mbit/s mehr.

In dem Bericht wird auch erwähnt, dass die 5G-Abdeckung in ganz Großbritannien im letzten Jahr um 37 Prozent gestiegen ist, wobei der Zugang jetzt in der Hälfte der Haushalte des Landes verfügbar ist. Das heißt jedoch nicht, dass es noch verwendet wird – Ofcom behauptet, dass 5G nur 3 Prozent der Datennutzung ausmacht.