(Pocket-lint) - Das Lichtschalterunternehmen Retrotouch hat einen neuen intelligenten Lichtschalter „Friends with Hue“ auf den Markt gebracht, mit dem Sie Ihre Philips Hue-Lampen in einem Raum auch dann steuern können, wenn jemand sie am Hauptlichtschalter ausgeschaltet hat.

Der neue Smart Switch kann entweder als Ersatz für einen vorhandenen Lichtschalter montiert oder als batterielose Lösung an jeder Wand befestigt werden, ohne dass etwas verkabelt werden muss.

Das Gerät funktioniert, indem es Hausbesitzern ermöglicht, die Ein-/Aus-Funktion zu umgehen, sodass der Stromkreis immer eingeschaltet bleibt, sodass Benutzer die an den Schalter angeschlossenen Hue-Leuchten weiterhin über diesen neuen Retrotouch Smart Switch steuern können.

Der Schalter ist entweder in zwei- oder einstufigen Optionen (in derselben Box) und in weißem oder schwarzem Glas mit oder ohne Chromleiste erhältlich als Abkürzungen.

Die Schalter haben eine Reichweite von bis zu 30 Metern und das dank der innovativen Harvesting-Technologie von EnOcean. Jedes Drücken des Schalters erzeugt genug Energie, um ein Funksignal an die Philips Hue Bridge zu senden, sodass keine Batterien benötigt werden, was die Installation erleichtert.

Der Switch, der als Teil des Friends of Hue funktioniert, ist auch mit Apple HomeKit kompatibel und kann bis zu 50 Lichter und Lampen gleichzeitig steuern.

Die Einrichtung ist unglaublich einfach, alles über die Philips Hue App, obwohl Sie kompatible Philips Hue Blubs für die Steuerung des Switches benötigen.

Es steuert beispielsweise keine nicht angeschlossenen Standardlampen im Raum in dem Stromkreis, der von dem Lichtschalter gesteuert wird, den Sie ersetzen.

Retrotouch ist eine von vielen Schalterlösungen für Philips Hue, einschließlich Schaltern des Philips Hue-Herstellers Signify. Es ist jedoch eine der wenigen Optionen, die tatsächlich auf die aktuellen britischen Standard-Lichtschalterplatten passen, sodass Sie den Hauptlichtschalter in einem Raum ersetzen können.

Der neue Retrotouch Friends of Hue Smart Switch ist bei Amazon und tech4 erhältlich und kostet in Großbritannien 59,99 £.

