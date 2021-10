Yale Smart Delivery Box möchte die sichere Lösung für die Lieferung nach Hause sein, auf die Sie gewartet haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben alle viel mehr Sachen online bestellt und während alle zu Hause waren, war das großartig - aber da die Leute mehr aus dem Haus gehen, aber immer noch Geld ausgeben, kommen diese Lieferungen immer wieder.

Das bedeutet, dass viele Lieferungen vor der Haustür stehen, mit dem Potenzial, dass die Dinge herumlaufen. Türkameras können zwar ihren Beitrag leisten, aber es gibt nichts Besseres, als einen sicheren Ort zu haben, um ein Paket zu hinterlassen, und hier kommt Yale ins Spiel.

Die Yale Smart Delivery Box ist eine Metallbox mit den Maßen 600 x 450 x 350 mm und einem Gewicht von etwa 19 kg. Das ist schwer, aber das liegt daran, dass es solide konstruiert ist. Es ist aus CR4-Stahl gefertigt, pulverbeschichtet und obwohl es noch zertifiziert ist, wird erwartet, dass es die Wasserdichtigkeit IPX5 aufweist.

Die Box kann mit den mitgelieferten Schrauben am Boden oder an der Wand oder an beiden verschraubt werden, sodass potenzielle Diebe nicht einfach mit der ganzen Box davonlaufen können. Es sieht aus wie ein Safe, mit einer großen Tür nach vorne – da wird es clever.

Dies ist nicht nur ein Outdoor-Schließfach, es ist so konzipiert, dass es intelligent ist. Es gibt ein Yale-Schloss, das die Tür sicher hält, aber es wird entweder durch eine PIN bedient, die Sie auf dem Pad eingeben, oder über einen Schlüsselanhänger oder eine Karte, die sie mit einem Fingertipp entriegeln kann.

Die Idee ist, dass Sie dank des Anhängers den Komfort des einfachen Öffnens haben, aber auch anderen mit einem PIN-Code vorübergehenden Zugang gewähren können.

Sie können einen einmaligen 24-Stunden-PIN-Code einrichten oder 20 einzigartige Codes an Kuriere verteilen. Auf diese Weise können Sie den Zugriff auf Lieferungen im Laufe des Tages gewähren. Natürlich müssen Sie sicherstellen, dass nicht der Kurier Ihre Pakete stiehlt, wenn er die Tür öffnet.

Über den reinen Zugriff hinaus können Sie die Funktionalität der Smart Delivery Box mit dem Yale-Modul erweitern.

Hier wird es etwas intelligenter: Das Yale-Modul gibt Ihnen die Kontrolle über die Box über die Yale-Smartphone-App, sodass Sie die Box mit Ihrem Telefon entsperren und Benachrichtigungen erhalten, wenn eine Lieferung erfolgt ist, während Geben Sie den Benutzern auch eine Historie darüber, was mit der Box passiert.

Es wird auch in den Yale Sync Smart Home Alarm und Yale Access integriert, sodass Benutzer dieser Plattformen die Smart Delivery Box als Teil dieser Systeme verwenden können.

Bleibt natürlich die Frage, ob Kuriere die Box tatsächlich nutzen werden. Da viele einfach vor Ihre Tür marschieren und ein Foto davon machen, wo immer Ihr Paket landet, kann es etwas länger dauern, um Kuriere davon zu überzeugen, anzuhalten, eine PIN einzugeben und die Tür wieder zu schließen.

Der andere Aspekt dieser sicheren Box ist natürlich, dass andere sie für Abholungen verwenden können – da Sie jemandem die PIN geben und ihn bei sich zu Hause abholen lassen können, ohne dass Sie vor Ort sein müssen.

Yale hat auch angekündigt, dass es in Zukunft Zubehör für die Yale Smart Delivery Box geben wird.

Die Yale Smart Delivery Box kostet 299,99 £ und ist ab dem 18. Oktober 2021 erhältlich.