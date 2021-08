Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der intelligente Sicherheitsriese SimpliSafe hat die drahtlose Outdoor-Überwachungskamera angekündigt.

Nachdem bisher nur Anwendern des Sicherheitssystems die Möglichkeit geboten wurde, die SimpliCam mit einer wetterfesten Hülle zu versehen, ist dies der erste echte Vorstoß des Unternehmens in die Welt der Außenkameras .

Das neue Modell, das jetzt über die SimpliSafe-Website erhältlich ist, wird den Besitzern 169,99 £ / 179,99 $ kosten, was in etwa den Konkurrenzoptionen von Ring , Google Nest und Arlo entspricht .

Wie zu erwarten, bietet die drahtlose Outdoor-Überwachungskamera auch eine ziemlich typische Reihe von Funktionen und Spezifikationen, obwohl dieses Paket ein paar nette, einzigartige Dinge enthält. Der erste ist, dass es über eine sehr saubere (und hoffentlich einfach einzurichtende) Magnethalterung verfügt, wobei der Akku die Kamera, Sirene und den Scheinwerfer etwa drei bis sechs Monate lang mit Strom versorgt.

Später in diesem Jahr wird das Unternehmen auch ein Solarpanel (69,99 £ / 79,99 £) anbieten, das in der Lage ist, den Akku dauerhaft aufzuladen, vorausgesetzt, er erhält täglich mindestens drei Stunden direktes Sonnenlicht.

Abgesehen davon ist es, wie bereits erwähnt, eine ziemlich normale Angelegenheit. Die Kamera verfügt über eine Staub- und Wasserschutzklasse IP65, 1080p-Auflösung mit HDR, 140-Grad-Sichtfeld, 8-facher Digitalzoom, Bewegungserkennung innerhalb von 9 m, Aktivitätszonen, Zwei-Wege-Audio und Farbnachtsicht bis zu 3 m und mehr Dinge.

Entscheidend ist jedoch, dass dies alles in den Rest des SimpliSafe-Systems fließt. Das heißt, wenn der Rest des Sicherheitssystems einen Vorfall erkennt, beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme und gibt einen Alarm durch die 80-dB-Sirene aus.

Diese Aufzeichnungen sind nur für SimpliSafe-Besitzer einsehbar, können aber auch nach einem Alarmfall bis zu einer Stunde den Notdiensten des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.

Alles in allem sieht es nach einem sehr soliden - wenn auch etwas überfälligen - Kamerapaket aus, das dem Gesamtsystem wirklich helfen sollte.

Wir testen derzeit das SimpliSafe-Kit, sehen Sie sich also unsere vollständigen Eindrücke zur drahtlosen Outdoor-Überwachungskamera in unserem Test an.